Hidden Strike : Jackie Chan fait équipe avec John Cena dans un trailer explosif

Jackie Chan et John Cena vont affronter Pilou Asbæk dans "Hidden Strike", une comédie d'action sous fond de guerre du pétrole qui se dévoile avec une bande-annonce inattendue.

Hidden Strike : entre Mad Max et Fast & Furious version DTV

L'histoire d'Hidden Strike se déroule dans un futur proche où le pétrole est devenu une ressource rare. Raison pour laquelle un groupe décide d'attaquer une raffinerie pour en voler l'essence. Mais c'était sans compter sur ce duo improbable formé par John Cena et Jackie Chan. Ensemble, ils devront sauver les ouvriers et empêcher l'équipe de Pilou Asbæk (Game of Thrones) de tout détruire.

Jackie Chan et John Cena - Hidden Strike ©XYZ Films

Comme on peut le voir avec la bande-annonce (vidéo en une d'article), Hidden Strike se présente comme une comédie d'action qui se veut aussi explosive qu'un Mad Max Fury Road croisé à Fast & Furious. L'ambiance désertique et le style post-apocalyptique allant dans ce sens, bien que clairement la qualité visuelle ne sera pas du même acabit. C'est donc surtout la présence de Jackie Chan et John Cena qui attire ici.

Jackie Chan en duo avec John Cena

C'est toujours un plaisir de voir Jackie Chan dans ses œuvres. Lui qui nous aura fait rêver grâce à ses cascades folles, que ce soit dans des longs-métrages hongkongais ou américains. Et même ses films les moins glorieux ont un certain charme grâce à cet artiste hors du commun de bientôt 70 ans. De l'autre côté, John Cena fait toujours bien le job lorsqu'il s'agit de mêler comédie et action. Hidden Strike ne devrait donc pas être un chef-d'œuvre. Mais on aura tout de même la curiosité de jeter un œil.

Réalisé par Scott Waugh (Need for Speed, prochainement Expendables 4), Hidden Strike n'a pas encore de date de sortie en France. Et il ne serait pas surprenant que le film nous arrive directement en format physique ou sur une plateforme de streaming.