High School Musical : Zac Efron est chaud pour un reboot

Zac Efron s'est révélé aux côtés de Vanessa Hudgens grâce à Disney et "High School Musical". Des années après sa dernière apparition dans la franchise, l'acteur vient de se déclarer ouvert à l'idée de reprendre le rôle de Troy Bolton.

High School Musical a fait vibrer une génération

Tous les titres qui ont eu du succès sont susceptibles de revenir un beau jour. Nous sommes en permanence abreuvés de reboot, de suites, de préquels ou encore de spin-off, et cette tendance ne semble pas près de s'inverser. Hollywood aime miser sur des univers déjà installés pour minimiser les risques financiers. High School Musical n'a justement pas échappé à ce traitement par le passé. À l'origine, il y a une trilogie Disney (deux téléfilms et un long-métrage cinéma) qui est devenue culte pour une génération. Les événements de celle-ci se situaient dans le lycée East High d'Albuquerque. On y faisait la rencontre de Troy, un charmant et populaire garçon, membre de l'équipe de basket de l'établissement. Alors que personne ne s'y attendait, il décidait d'auditionner pour une comédie musicale dans laquelle il voulait partager l'affiche avec Gabriella, une nouvelle pensionnaire du lycée.

High School Musical ©Disney Channel

Zac Efron de retour en Troy Bolton ?

On se souvient de la franchise parce qu'elle a révélé Zac Efron et Vanessa Hudgens. Ils ont respectivement fait du chemin depuis cette époque et ne se sont pas contentés de leur image gentillette modelée par Disney. Zac Efron sera justement bientôt à l'affiche de Firestarter, une énième adaptation d'un écrit de Stephen King. En pleine promotion aux États-Unis, il a révélé être partant pour revenir dans un nouveau film High School Musical.

Avoir l'occasion, sous quelque forme que ce soit, de revenir en arrière et de retravailler avec cette équipe, ça serait vraiment incroyable. Mon cœur est toujours là. Ce serait incroyable. J'espère que ça va arriver.

L'idée pourrait séduire Disney tant le studio est habitué au recyclage. L'occasion paraît encore plus belle car l'une des deux stars est prête à participer. Reste à savoir si Vanessa Hudgens est du même avis. Ses retrouvailles avec Zac Efron seraient un vrai événement car on rappelle que les deux stars ont formé un couple populaire dans les années 2000. Pour l'heure, aucune extension de l'univers n'est sur le feu. Mais avec l'existence de la plateforme Disney+, on a aucun mal à imaginer qu'elle puisse accueillir un reboot, une suite ou une série.