Ce soir à la TV : cette comédie sexy, inédite en salles, est un des meilleurs films de l'année

Ce soir du 4 septembre 2024, Canal+ diffuse "Hit Man", comédie policière et romantique de très haut niveau réalisée par Richard Linklater, avec les stars Glen Powell et Adria Arjona. Un film privé de sortie en salles comme de diffusion en streaming en France, donc parfaitement inédit et à ne manquer sous aucun prétexte.

Hit Man enfin sur nos écrans

C'est un de ces mystères qui appartiennent aux coulisses de la distribution des films. Salles de cinéma, télévision, VOD ou SVOD... Aujourd'hui, un film n'atterrit pas systématiquement sur un grand écran de cinéma, et plusieurs options existent pour qu'il soit vu. Et parfois il peut y avoir de mauvaises surprises, tel film n'étant pas disponible en streaming en France alors qu'il l'est sur d'autres territoires, ou tel autre sautant la case cinéma pour arriver directement à la télévision et en VOD. C'est ce qui est arrivé en France pour le nouveau film de Richard Linklater, Hit Man.

Hit Man, co-écrit par Richard Linklater et Glen Powell, ce dernier tenant aussi le rôle-titre, a d'abord été présenté à la Mostra de Venise 2023, où il a été très bien accueilli. Si bien accueilli que Netflix s'est empressé d'en acquérir les droits de distribution pour de nombreux pays, mais pas la France. À cette époque, c'est alors le SND qui apparaît comme distributeur du film dans les salles françaises. Mais un an plus tard, alors qu'Hit Man a été montré sur Netflix et au cinéma dans différents pays, c'est sur Canal+ qu'il fait sa "première" française, privé de sortie en salles comme, pour le moment, de diffusion sur une plateforme de streaming.

Cette situation interroge puisque, malgré son calibre de film "mineur" et sa saveur de comédie d'été légère, Hit Man est porté par deux stars, Glen Powell et Adria Arjona, et déploie un humour efficace et une maîtrise experte du genre de la comédie noire et romantique.

Une grande comédie policière et romantique

Gary Johnson (Glen Powell), professeur de philosophie à l'université de la Nouvelle-Orléans, arrondit ses fins de mois et rend service en tant qu'assistant d'opérations d'infiltration pour la police, se faisant passer pour un tueur à gages afin que les commanditaires de meurtres soient inculpés. Il rencontre un jour une femme, Madison (Adria Arjona), abusée et battue par son mari, et qui souhaite donc s'en débarrasser. Sous le charme, Gary va alors aller contre toutes les procédures...

C'est sur une idée finalement classique que se développe Hit Man, en constituant un duo amoureux depuis un mensonge : Madison pense que Gary, qui se fait alors passer pour le beau gosse et tueur à gages Ron, est bien un tueur, alors qu'il en est tout le contraire. Mais parce qu'elle est séduite par Ron, Gary va conserver cette identité et entretenir une relation passionnée avec elle. Jusqu'à ce que la situation ne dérape...

Glen Powell et Adria Arjona au sommet

Terriblement sexy, Hit Man doit beaucoup de son charme à la performance plastique de ses deux acteurs principaux, magnifiques Glen Powell et Adria Arjona. L'actrice, toute en bruneur et malice, plante ses yeux noirs dans ceux de Glen Powell comme dans ceux du public avec une séduction si sûre d'elle-même qu'on ne peut y résister. Glen Powell, dans la peau de "Ron", abuse et surabuse de son sourire ravageur, d'autant plus séduisant qu'il est lui-même séduit par le personnage d'Adria Arjona. Il est ainsi incroyablement "aimable" parce qu'il aime et est aimé par Madison. Leur coup de foudre est fulgurant, évident, et plusieurs scènes légèrement dévêtues rappellent qu'on peut avec intelligence, sincérité et sans en faire des caisses, rendre un moment érotique joyeux et enivrant.

Hit Man ©Canal+

Co-auteur du scénario, Glen Powell profite de Hit Man pour montrer tout son talent. Il se grime en différents personnages, change sa voix et ses attitudes. Il se montre drôle, intelligent et stupide, confiant et gêné... Un vrai numéro d'acteur qui confirme son grand talent et donne du carburant à son ascension rapide dans l'industrie du cinéma américain.

Une comédie doublée d'une jolie réflexion sur l'amour et la mort

Sans dévoiler la mécanique à la fois terrifiante et jouissive dans laquelle le couple Ron/Gary et Madison est pris, Hit Man se distingue par ailleurs en proposant une réflexion sur l'identité d'un individu, et comment la mort comme l'amour jouent un rôle prépondérant dans cette définition. Sexy, drôle et lumineux, Hit Man refuse ainsi la superficialité courante du genre de la comédie romantique pour offrir une profondeur surprenante à son propos et, à ce titre, navigue dans des eaux morales qui se troublent. Une réussite totale, notamment plébiscitée par le public et la presse américaine : Hit Man dispose d'un Tomatometer à 95% et d'un Popcornmeter à 91% sur Rotten Tomatoes.