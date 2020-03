Hitch 2 : Eva Mendes a des idées pour la suite et interpelle Will Smith

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Malgré son absence dans les salles obscures, qui dure depuis déjà six ans, Eva Mendes n’a pas renoncé au septième art. La comédienne a récemment fait savoir qu’elle aimerait faire la suite de la comédie romantique « Hitch, expert en séduction », en lançant un appel à Will Smith.

Cela fait maintenant six ans qu’Eva Mendes n’est plus réapparue dans les salles obscures. En 2014, la comédienne interprétait une meneuse de revue énigmatique dans le thriller Lost River de Ryan Gosling. Mais depuis, plus rien. L’actrice, qui nous a offert des performances formidables dans La Nuit nous appartient, Very Bad Cops, Holy Motors ou encore The Place Beyond The Pines, n’a pas pour autant tourné le dos au cinéma.

Le 8 janvier dernier, la comédienne affirmait sur Instagram qu’elle attendait « un rôle qui vaudra le coup d’être joué ». À propos des raisons de son absence, elle avait également déclaré :

En tant que mère, il y a de nombreux rôles que je ne jouerais plus maintenant. Il y a beaucoup de sujets auxquels je ne veux pas être mêlée, ça limite donc mes choix, mais ça ne me dérange pas. Désormais, je dois être un exemple pour mes filles. Mais ne vous inquiétez pas, j’ai des projets de secours.

Eva Mendes vient tout juste de faire part de l’un de ces projets.

Hitch vs. Tinder

En 2005, Will Smith prête ses traits à un coach en vie amoureuse dans Hitch, expert en séduction. Entremetteur hors-pair censé pouvoir redonner confiance à n’importe quel célibataire, Alex Hitchens a des difficultés pour appliquer ses propres conseils face à la journaliste Sarah Melas (Eva Mendes). Extrêmement cyniques vis-à-vis des relations sentimentales, les deux ont bien du mal à réfréner le béguin qu’ils ont l’un pour l’autre… En parallèle, Hitch aide Albert Brennamann (Kevin James), un comptable maladroit, à séduire Allegra Cole (Amber Valletta), une riche héritière qui l’emploie.

À l’heure de Tinder, Grindr ou Happn, Hitch aurait-il encore un rôle à jouer ? C’est la question qu’a récemment posée Eva Mendes face aux journalistes d’Entertainment Tonight. La comédienne en a profité pour interpeller Will Smith, en lui faisant savoir qu’elle est prête à reformer leur duo :

Vous savez quoi ? C’est le moment pour Hitch 2. Will, faisons-le.

Concernant ses idées pour le synopsis, elle a ajouté :

Aujourd’hui, dans le monde de toutes ces applications de rencontres, que ferait Hitch ? Il serait sans emploi.

Un projet qui pourrait tout à fait voir le jour, étant donné que Will Smith a retrouvé la cote au box-office. Si Gemini Man et Les Incognitos n’ont pas vraiment emballé les foules, Aladdin a dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales. Sorti le 22 janvier dernier, Bad Boys for Life culmine à plus de 405 millions de dollars au box-office mondial, soit le plus gros score de la trilogie. Un succès qui pourrait donner envie au comédien d’offrir une suite à Hitch, expert en séduction.