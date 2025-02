Hitch - Expert en séduction : le réalisateur fait de grosses révélations sur le film et sa suite

Considérée par beaucoup comme une comédie romantique culte, "Hitch - expert en séduction" a désormais vingt ans. Pour son anniversaire, le réalisateur du film a fait plusieurs révélations importantes sur son tournage et sa potentielle suite.

Il y a vingt ans sortait Hitch - Expert en séduction

Sorti en 2005, Hitch - Expert en séduction se concentre sur un Docteur Love, dont le métier est d’aider d’autres hommes à séduire la femme dont ils rêvent. S’il en a fait son métier, le personnage incarné par Will Smith ne croit pas lui-même en l’amour. Un jour, il rencontre Sara, une journaliste jouée par Eva Mendes qui a la même opinion que lui sur le sujet. Pourtant, ils se rapprochent peu à peu l’un de l’autre.

Hitch - Expert en séduction fête donc cette année les vingt ans de sa sortie. À cette occasion, son réalisateur, Andy Tennant a donné une interview à Business Insider. Il y a fait plusieurs révélations sur le film. Dont les difficultés qu’il a rencontrées sur le tournage avec Will Smith.

Une relation difficile entre Andy Tennant et Will Smith

Au cours de son interview avec Business Insider, Andy Tennant a expliqué que lui et Will Smith avaient eu des avis très différents sur la direction créative que devait prendre Hitch - Expert en séduction. Le cinéaste a affirmé que Will Smith ne lui faisait « pas confiance » lors du développement du film. Selon lui, le résultat obtenu à l’écran a toutefois été meilleur que les idées que chacun d’entre eux avaient au départ :

On a eu nos difficultés. Aucun du film que je voulais faire et de celui que Will voulait faire n’était aussi bien que celui que nous avons fait ensemble.

Andy Tennant a aussi affirmé que la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, l’avait parfois aidé à faire entendre sa voix lors du développement du projet : « Jada a été d’une grande aide. Elle a soutenu certaines de mes idées ». Le réalisateur a aussi révélé que la star de son film voulait stopper le projet momentanément seulement trois jours avant le début de la production : « Will a essayé de tout arrêter trois jours avant le début du tournage. Il voulait tout stopper pour retravailler le film. C’était de la folie. »

L’acteur prépare une suite !

Malgré sa production chaotique, Hitch a été un gros succès à sa sortie. Selon Box Office Mojo, le long-métrage a cumulé plus de 371 millions de dollars de recettes dans le monde. Pourtant, si Andy Tennant a ensuite « soumis une idée pour une suite », celle-ci ne s’est jamais faite. Mais, toujours dans les colonnes de Business Insider, le réalisateur a aussi révélé que Will Smith préparait désormais une suite, sans l’avoir contacté pour ce nouveau projet :

Je suppose que Will développe une suite sans moi. J’ai appris ça il y a seulement environ trois mois. J’avais une très bonne idée pour une suite, et j’étais en train d’en discuter avec un producteur de chez Sony, et il m’a dit que la société de production de Will était en train de développer une suite. Hey, c’est ça Hollywood.

Le cinéaste a affirmé n’avoir « plus jamais entendu parler » de Will Smith depuis la fin de la tournée de promotion de Hitch, en 2005. Il semblerait donc que ce dernier souhaite confier son projet de suite à un autre réalisateur. Malgré cela, Andy Tennant assure ne pas avoir de rancœur envers l’acteur.

En tout cas, un Hitch - Expert en séduction 2 semble donc être en préparation. Avant de pouvoir découvrir cette suite si elle se concrétise, le premier film est disponible sur Netflix si vous souhaitez le (re)voir.