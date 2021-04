Hitman & Bodyguard 2 : Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson de retour dans le trailer

Après le succès d'un premier film, Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson reviennent pour "Hitman & Bodyguard 2", accompagnés de Salma Hayek. Le film se dévoile avec une première bande-annonce.

Hitman & Bodyguard 2 : le retour du buddy movie

En 2017 Hollywood nous offrait un nouveau buddy movie efficace avec Hitman & Bodyguard. Rappelant notamment une franchise comme L'Arme fatale, on y suit Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson très opposés, forcés de collaborer ensemble. En effet, le premier est Michael Bryce, un excellent garde du corps. Le second est son ennemi juré, Darius Kincaid, un tueur à gages de renom. Au grand malheur de Michael, Darius doit témoigner contre un dictateur biélorusse. Il est donc important de le garder en vie. Du moins le temps qu'il se présente devant la Cour pénale internationale de La Haye.

Outre L'Arme fatale, on pourrait citer le génial The Nice Guys (2016) avec deux personnages qui ne s'apprécient pas mais qui doivent collaborer ensemble. Pour Ryan Reynolds ce n'était pas une première dans le genre puisqu'il était déjà à l'affiche de RIPD Brigade fantôme, tandis que le duo formé par Samuel L. Jackson et John Travolta dans Pulp Fiction est encore dans toutes les têtes.

Le duo passe à trois

Avec plus de 180 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 30 millions de dollars, on peut dire que Hitman & Bodyguard fut un succès. Sans surprise, une suite a donc été commandée : Hitman & Bodyguard 2. Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson sont évidemment de retour, mais également Salma Hayek, qui interprète Sonia Kincaid, la femme de Darius.

Découvrez ci-dessous le synopsis du film :

Michael Bryce (Ryan Reynolds), le célèbre garde du corps, a besoin de repos. Il décide d’entamer un « voyage spirituel » en Italie, loin des armes et de la violence. C’est à Capri que Sonia (Salma Hayek), la femme de Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), vient le chercher pour qu’il l’aide à libérer son mari des griffes de Carlo, un caïd mafieux. Michael accepte – à condition de ne toucher à aucune arme à feu… Ils infiltrent le QG de l’organisation criminelle, faisant échouer au passage une opération de surveillance des autorités, ce qui va leur attirer un autre genre d’ennuis…

Hitman & Bodyguard 2 ©Lionsgate

En plus de ce synopsis, c'est donc par une première bande-annonce (en une d'article) que le film se dévoile. Devant ces images, on se dit que Hitman & Bodyguard 2 ne devrait pas trop surprendre puisqu'on retrouve le même mélange d'humour et d'action. Un programme qui sera déjanté et explosif et devrait convaincre les adeptes du premier opus.

Hitman & Bodyguard 2 est prévu prochainement dans les salles. Seront également présents au casting Antonio Banderas et Morgan Freeman.