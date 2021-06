Hitman & Bodyguard 2 : une nouvelle bande-annonce explosive

Le détonnant duo formé par Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson se reforme pour "Hitman & Bodyguard 2". Une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée pour cette suite qui reprend les mêmes ingrédients. Sortie prévue le 30 juin prochain.

Hitman & Bodyguard 2 : c'est reparti pour un tour

Bonne surprise sortie durant l'été 2017, Hitman & Bodyguard doit beaucoup à ses deux personnages principaux. Samuel L. Jackson incarnait Darius, un tueur à gages obligé de témoigner contre son ancien patron lors d'un procès de grande envergure. Sa présence étant indispensable, Interpol lui attribuait un garde du corps, Michael, campé par Ryan Reynolds. Or, les deux hommes se connaissaient déjà et ne s'aimaient pas. Ils devaient pourtant s'entendre puisqu'ils se retrouvaient dans le même bateau, poursuivis par des tueurs et un dictateur fou. On ne change pas une équipe qui gagne et les deux acteurs reviennent pour Hitman & Bodyguard 2, après le succès commercial du premier volet (176 millions de dollars au box-office global).

Cette fois, une présence féminine va apporter son grain de sel. Les deux meilleurs ennemis seront rejoints par Sonia, la femme de Darius. Nous avons déjà pu apercevoir cette dernière dans le précédent et Salma Hayek va donc reprendre le rôle. C'est elle qui va à la rencontre de Michael pour lui demander son aide. Darius est dans de mauvais draps, après avoir été enlevé par un mafieux italien. Il accepte de participer à une opération de sauvetage, à une condition : ne pas toucher d'arme à feu. Après les événements de Hitman & Bodyguard, le garde du corps a décidé de fuir la violence. Leur petit manège pour libérer Darius va, au passage, interférer dans une opération de surveillance menée par les autorités.

Hitman & Bodyguard 2 ©Metropolitan Films

C'est encore une fois en été que ce second opus va débarquer dans les salles. La sortie est prévue le 30 juin prochain chez nous et Metropolitan vient de dévoiler une deuxième bande-annonce. On y trouve dedans plein d'action et des gags, ainsi que ce qui fait le charme des personnages principaux. Hitman & Bodyguard 2 va sûrement être un divertissement efficace, doté d'un gros capital sympathie. En plus des trois têtes d'affiches, Antonio Banderas, Morgan Freeman et Frank Grillo complètent le casting de ce second volet toujours réalisé par Patrick Hughes.