Hobbs and Shaw : la suite est bien en développement

Premier spin-off de la saga "Fast & Furious" à avoir vu le jour, "Hobbs & Shaw" suivait le turbulent duo composé de Jason Statham et Dwayne Johnson. Ils auront encore l'occasion de s'illustrer ensemble avec un nouvel épisode qui est effectivement en développement.

Entre deux épisodes, la marque Fast & Furious s'est permise un petit écart avec le spin-off Hobbs & Shaw qui, comme son titre le laisse suggérer, suit les personnages de Dwayne Johnson et Jason Statham. Leur petite querelle a débuté dans l'épisode 7 et trouve ici un prolongement plutôt plaisant puisqu'ils doivent collaborer mais ne peuvent pas s'empêcher de se piquer l'un et l'autre quand l'occasion se présente. Dans une aventure inattendue pour eux, ils vont devoir arrêter Brixton, un ennemi qui a pu mettre la main sur une arme très dangereuse en affrontant la soeur de Shaw. Leurs rancoeurs ne sont rien par rapport à cette menace et ils réussissent tant bien que mal à mener cette mission parfois surprenante.

S'il n'est pas un épisode officiel de la saga, Hobbs & Shaw en a pourtant le charme, avec de l'action complètement folle. Le film peut aussi compter sur deux acteurs très identifiés, et en particulier Dwayne Johnson, qui est LA star du cinéma d'action. D'un point de vue financier, ce spin-off n'atteint pas les résultats des derniers épisodes mais s'en sort avec un joli box-office mondial de 759 millions de dollars. De quoi laisser penser que le duo pourrait revenir pour un second épisode. Durant un live sur Instagram, Dwayne Johnson s'est lui-même chargé d'annoncer que le projet était bien en développement, alors que le studio n'avait pas encore signalé quoi que ce soit :

Nous sommes en train de développer maintenant le prochain film, le prochain Hobbs & Shaw, et je suis très excité à ce propos.

Pour quand cette suite à Hobbs & Shaw ?

Qu'importe ce que va raconter le scénario - on imagine que ça aura un rapport avec l'organisation à laquelle appartenait Brixton -, on attend cette suite juste pour revoir Johnson et Statham en action. Ils ne seront pas dans le prochain Fast & Furious, ce qui permettra de les faire un peu oublier pour mieux les retrouver ensuite. Mais il reste à savoir comment Universal veut gérer cette sortie. Une suite pour faire patienter entre les épisodes 9 et 10 ? Ou plutôt une fois que la saga sera finie ? On ne le sait pas encore mais avec le report du prochain film en 2021 à cause du coronavirus, ce Hobbs & Shaw 2 n'est pas pour tout de suite !