Hobbs & Shaw : cette blague qu'Idris Elba a fait supprimer du spin-off de "Fast & Furious"

Idris Elba se présente comme "le Superman noir" dans le blockbuster "Fast & Furious : Hobbs & Shaw". À l'origine, cette réplique devait faire référence à un célèbre espion britannique au service de Sa Majesté, mais le comédien s'y est opposé...

Hobbs & Shaw : Dwayne Johnson et Jason Statham font équipe

Après deux affrontements brutaux dans Fast & Furious 7 et Fast & Furious 8, Dwayne Johnson et Jason Statham sont contraints de collaborer dans Fast & Furious : Hobbs & Shaw. Un spin-off sorti en 2019 et réalisé par David Leitch (Atomic Blonde, Bullet Train), dans lequel Luke Hobbs et Deckard Shaw doivent faire face à un ennemi génétiquement modifié, l'anarchiste Brixton (Idris Elba).

Fast & Furious : Hobbs & Shaw ©Universal Pictures

Lorsque la soeur de Deckard et agent du MI6 Hattie Shaw (Vanessa Kirby) vole au terroriste un virus capable de décimer la moitié de la population mondiale, les deux ex-adversaires n'ont d'autre choix que de s'en mêler. Ce nouveau combat les fait voyager de Londres aux îles Samoa. Eiza González, Helen Mirren, Cliff Curtis, Eddie Marsan et le catcheur Roman Reigns complètent la distribution de ce blockbuster qui défie les lois de la gravité et les règlementations sur l'ingestion de stéroïdes.

"Le Superman noir"

Dans une scène d'Hobbs & Shaw, Brixton se présente comme "le Superman noir". Interrogé par Variety en 2019, Dwayne Johnson déclare que la réplique initiale évoquait un "James Bond noir". Mais en raison des nombreuses rumeurs qui l'annonçaient comme le potentiel successeur de Daniel Craig, Idris Elba aurait demandé à la changer, ne voulant pas continuer à alimenter les spéculations, les critiques parfois violentes et les remarques racistes le visant.

L'interprète de Brixton assure à Variety que la fameuse ligne de dialogue sur "le Superman noir" est née spontanément :

Cette réplique a été improvisée. (...) C'est sorti et David Leitch l'a adorée, donc nous l'avons gardée.

Brixton (Idris Elba) - Fast & Furious : Hobbs & Shaw ©Universal Pictures

Le producteur Hiram Garcia explique de son côté :

Idris Elba l'a tout simplement lancée. Il lançait des injures, l'a sortie et nous nous sommes dit : "C'est incroyable !" (...) Nous sommes tellement heureux que les fans y aient réagi.

Deux versions contredites par Dwayne Johnson, qui revendique la paternité de cette réplique :

Tout le monde adore la réplique sur "le Superman noir". Tout le monde s'en attribue le mérite : Idris, notre réalisateur, nos producteurs, je suis sûr que Jason aussi... Mais c'est moi qui l'ai trouvée. J'ai lancé : "Et pourquoi pas le Superman noir ?" Et tout le monde a dit : "Génial !"

Dans la foulée, Idris Elba insiste sur le fait qu'il est à l'origine de cette fameuse punchline et qu'il ne veut plus entendre personne affirmer le contraire. Décidément, entre la saga Fast & Furious et les égos surdimensionnés, c'est une histoire d'amour qui dure...