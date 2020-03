Hocus Pocus 2 : la suite du film culte a son réalisateur

Vous avez aimé ? Partagez :

Disney a ajouté une nouvelle corde à son arc avec sa plateforme de SVOD et la réutilisation des titres forts de son catalogue sera un moyen de donner aux abonnés de la nouveauté basée sur de l’ancien. Un « Hocus Pocus 2 » va voir le jour et on sait qui va le réaliser.

Bien qu’il n’ait pas marché fort à sa sortie dans les années 90, Hocus Pocus a ensuite bénéficié d’un regain de popularité et a pu obtenir le statut de film culte. Les nostalgiques prendront plaisir à évoquer cette gentille comédie fantastique et ils auront bientôt l’occasion de le refaire car une suite est dans les tuyaux. La maison de Mickey a vu là une opportunité de proposer sur sa plateforme Disney+ un prolongement qui risque d’attirer les fans de la première heure. Pour que les choses se passent bien, Sarah Jessica Parker, Bette Midler et Kathy Najimy, les trois sorcières originales, ont toutes accepté d’être de la partie. Il faut dire que sans elles, la donne aurait été très différente. Encore une fois, Disney surfe sur le passé pour essayer de créer les succès de demain.

Jen D’Angelo a été débauchée pour écrire cette suite. On ne sait pas ce qu’elle racontera mais la logique veut que les sorcières soient de retour pour essayer de faire de nouvelles victimes et bénéficier d’une jeunesse à rallonge. Le premier film racontait la rencontre entre ces méchantes et trois enfants. Leur soirée d’Halloween prenait une tournure inattendue après qu’ils aient pénétré dans une maison à l’abandon. Il n’existe pas des centaines de cas de figure pour une suite. Max, le héros d’antan, qui a désormais grandi, pourrait être de la partie afin d’assurer la transition. Ce genre de suite avec tant d’années d’écart joue souvent sur la rencontre entre l’ancienne et la nouvelle génération. S.O.S. Fantômes 3 va justement faire ça !

Un réalisateur pour Hocus Pocus 2

Jusque-là, aucun réalisateur n’était attaché au projet. Variety rapporte que c’est Adam Shankman qui a été choisi par Disney pour s’occuper d’Hocus Pocus 2. L’Américain n’a pas une filmographie qui fait rêver et il a surtout baigné dans le cinéma comique, avec Hairspray, Baby-Sittor ou encore Treize à la douzaine 2. Ses expériences passées chez Disney et son profil ont sûrement aidé pour lui permettre de décrocher ce nouveau poste.

Nous verrons si la popularité du premier film sera encore assez forte pour provoquer un petit engouement autour de cette suite. Aucune date de mise en ligne n’a encore été évoquée à cette heure.