Hogwarts Legacy : le jeu vidéo Harry Potter s'annonce comme un rêve de fan

Le jeu vidéo Harry Potter baptisé "Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard" se dévoile à travers 15 minutes de jeu qui nous promettent une folle aventure dans l'univers de la saga. Un rêve de fan devenu réalité ?

Hogwarts Legacy : le jeu que les fans d'Harry Potter attendaient

Le rêve de tout fan d'Harry Potter s'apprête à devenir réalité. Se glisser dans la peau d'un élève de Poudlard, assister à des cours de magie, ou encore chevaucher un hippogriffe sera bientôt possible grâce au jeu vidéo Hogwarts Legacy.

Ce RPG d'action en monde ouvert baptisé L'Héritage de Poudlard se déroulera bien avant les événements de la saga du petit sorcier à lunettes, dans les années 1800. Les joueurs incarneront un nouvel étudiant de cinquième année qui découvrira à la fois la magie de Poudlard, mais également ses dangers.

Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard © Portkey Games

Tout au long de leur aventure, les joueurs développeront les capacités de leur personnage en maîtrisant de puissants sorts, en préparant des potions et en récoltant des plantes magiques tout en affrontant des ennemis mortels. En cours de route, ils rencontreront de nouveaux amis qui pourront les accompagner, pourront interagir avec des professeurs et devront affronter des dangers qui pourraient compromettre l'avenir des sorciers.

15 minutes de gameplay dévoilées

Lors de l'événement State of Play, Warner Bros et Avalanche Software ont dévoilé 15 minutes du jeu. De quoi découvrir plus en détails toute la richesse du monde ouvert que proposera Hogwarts Legacy. On vous laisse les découvrir ci-dessous :

Les fans des livres et des films seront ravis de pouvoir déambuler dans les couloirs de Poudlard, comme Harry, Hermione et Ron. Ou encore de suivre des cours de potions et de magie. Les lieux phares de l'école comme la grande salle, les salles communes des maisons ou la salle sur demande seront accessibles. Il sera également possible de voyager en dehors des murs du château, à dos d'hippogriffe ou simplement de balai.

Cet aperçu bien fourni semble promettre une aventure à la hauteur de l'attente qu'elle suscite. Pour la première fois, un jeu-vidéo Harry Potter pourrait bien mettre tout le monde d'accord.

La sortie est prévue pour la fin de l'année, sur PC et consoles.