Hogwarts Legacy : le jeu Harry Potter sur PS5 s'annonce grandiose

Les suiveurs du monde des jeux vidéo avaient tous les yeux rivés sur le PS5 Showcase qui s'est tenu le 16 septembre. Un événement dédié à la prochaine console de Sony durant lequel on a pu découvrir des images du nouveau titre Harry Potter, "Hogwarts Legacy". Un open world qui risque de ravir les fans de l'univers.

Un jeu vidéo Harry Potter qui donne envie

Ce n'était plus un secret pour personne, que le studio Avalanche (les jeux Just Cause) planchait sur une déclinaison de l'univers magique d'Harry Potter. Le PS5 Showcase a été l'occasion de poser enfin nos yeux dessus avec un généreux et long trailer qui n'a pu que donner envie aux fans de s'emparer de leur manette. Le titre se nomme Hogwarts Legacy et se présente comme un RPG d'action à la troisième personne. Pas question d'incarner le sorcier à lunettes ou l'un de ses amis, le jeu va se dérouler bien avant la saga originale. Vous serez plongés dans le Poudlard des années 1800, en prenant le contrôle d'un étudiant qui fait sa rentrée dans cette école. Le personnage détient une clé qui permet de révéler un ancien secret et va vite supplanter ses camarades avec une aptitude supérieure dans le maniement de la magie.

Le jeu reprend ce que l'on connaît de la mythologie inventée par J. K. Rowling, certains décors ont largement été visités dans les romans et les films. Mais Hogwarts Legacy ne va pas limiter vos déplacements dans l'enceinte de Poudlard. La bande-annonce montre qu'il sera possible de visiter plusieurs endroits. La notion de monde ouvert va renforcer le sentiment de découverte et nous permettre de vraiment s'immerger dans l'ambiance.

De l'exploration, il y en aura, mais n'espérez pas vivre une aventure de tout repos. Dragons, araignées, trolls et sorciers maléfiques se dresseront en travers de votre route pour vous donner du fil à retordre. On retrouve dans cet aperçu le bestiaire déjà connu et nul doute que d'autres ajouts seront au programme de ce jeu dont la sortie est prévue en 2021 (au moins) sur PS5.

Enfin une adaptation digne de ce nom ?

Si les fans s'enthousiasment autant pour Hogwarts Legacy, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu de titre vidéoludique qui parvient autant à restituer l'ambiance d'Harry Potter. Les films ont été accompagnés de jeux mais ils tenaient plus du produit dérivé à tendance commerciale que d'autre chose. Là, force est d'avouer que l'on en prend plein les yeux et que l'on y croit à 200% ! Jamais un jeu ne nous avait permis de pénétrer dans le monde des sorciers avec cette liberté et cette modernité. Il faudra voir si Hogwarts Legacy tient ses promesses sur la durée. Dans l'immédiat, il est attendu avec pas mal de pression sur ses épaules.