Sarah Paulson face à un démon dans un trailer angoissant

Sarah Paulson signera bientôt son retour dans un film sur Disney+. Avec "Hold Your Breath", on pourra la retrouver dans une nouvelle histoire d’horreur.

Sarah Paulson revient au cinéma dans Hold Your Breath

Plus apparue dans un long-métrage depuis plusieurs années, Sarah Paulson sera de retour dans quelques semaines. Elle sera à l’affiche de Hold Your Breath. Ce thriller d’horreur psychologique nous fera suivre une mère de famille vivant dans l’Oklahoma dans les années 1930 avec ses deux filles. Hantée par son passé, elle devient bientôt convaincue qu’un esprit maléfique habite les tempêtes de sable fréquentes dans la région, et menace sa famille. Elle décide alors de prendre des mesures extrêmes pour protéger ses filles.

Réalisé par Karrie Crouse et Will Joines, Hold Your Breath est donc porté par Sarah Paulson. Surtout connue pour être l’une des actrices fétiches de Ryan Murphy, étant apparue dans plusieurs séries d’horreur du créateur d'American Horror Story, l’actrice est ainsi de retour dans son genre de prédilection. Dans ce nouveau film, elle fait face à Ebon Moss-Bachrach, qui joue le rôle d’un personnage mystérieux et menaçant.

Une bande-annonce tendue pour le long-métrage

Disney a mis en ligne la bande-annonce de Hold Your Breath (en une d'article). Dans une ambiance angoissante et tendue, le personnage incarné par Sarah Paulson et ses filles font face au « Grey Man », l’esprit porté par les tempêtes de sable. D’après ces images, Hold Your Breath devrait nous proposer une histoire oscillant entre l’horreur psychologique et le supernaturel. Le film devrait s’appuyer sur le talent de Sarah Paulson, une actrice qui excelle dans ce genre. On attend aussi avec impatience de découvrir la performance d’Ebon Moss-Bachrach, dont la cote ne cesse de grimper.

Le film sortira sur Disney+

Les fans de Saraha Paulson devront patienter encore quelques semaines avant de pouvoir la retrouver. Pour cela, il faudra posséder un abonnement à Disney+. Hold Your Breath sortira sur la plateforme de streaming le 3 octobre prochain en France.