Hollywood boycotte la Russie et ne sortira pas The Batman ni Morbius

Face à la guerre qui se déroule en Ukraine, les principaux studios américains ont décidé de ne pas sortir leurs films en Russie. "The Batman" (Warner), "Morbius" (Sony) et "Alerte rouge" (Disney) sont les principaux concernés.

The Batman n'ira pas en Russie

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est au cœur de l'actualité. Plusieurs états ont réagi et dénoncé l'action de Vladimir Poutine. Depuis, des sanctions tombent contre la Russie. Des sanctions économiques, mais également sportives et culturelles. La FIFA et l'UEFA ont par exemple exclu la Russie de toutes les compétitions footballistiques. Et dans le monde du cinéma une réaction ne s'est pas fait attendre.

En effet, différents studios américains ont fait le choix de ne pas sortir leurs prochains films sur le sol russe. Le premier concerné est The Batman, qui arrive cette semaine dans les salles françaises. En Russie, il devait sortir le 3 mars. Deadline a relayé le communiqué de Warner à ce sujet :

À la lumière de la crise humanitaire en Ukraine, WarnerMedia suspend la sortie de son long-métrage, The Batman en Russie. Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation. Nous espérons une résolution rapide et pacifique de cette tragédie.

The Batman ©Warner Bros.

Une position logique d'Hollywood

Avant Warner, c'est Disney qui avait lancé les hostilités en suspendant la sortie d'Alerte rouge. De son côté, Sony a mis en pause la distribution de son catalogue de films dans le pays, à commencer par Morbius en déclarant, toujours via Deadline :

Compte tenu de l'action militaire en cours en Ukraine et de l'incertitude et de la crise humanitaire qui en résultent dans cette région, nous suspendrons nos sorties en salles prévues en Russie, y compris la sortie prochaine de Morbius.

Morbius ©Sony

Ces décisions pourraient sembler anodines par rapport à ce qui se joue actuellement en Ukraine. Seulement le retrait de ces blockbusters représente une perte d'argent aussi bien pour les studios que pour les salles russes. Certes, pour Hollywood, ces pertes restent minimes par rapport au marché mondial. Spider-Man : No Way Home avait par exemple rapporté 44 millions de dollars en Russie, sur un total mondial proche des deux milliards !

De quoi relativiser, même si les studios ne sont pas du genre à se passer de quelques millions. Cependant, étant donné l'effondrement très probable de l'économie russe, les bénéfices n'auraient certainement pas été les mêmes. Une décision symbolique donc de la part d'Hollywood, mais également logique financièrement.

En France, The Batman sortira bien le 2 mars et Morbius est toujours prévu pour le 30 mars.