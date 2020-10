Hollywood désigne son film de la décennie (et ça va vous surprendre)

On aime tous les classements. Un gros média américain a lancé un sondage pour qu'Hollywood détermine le film de la décennie. Le top, vous allez le voir, peut surprendre sur de nombreux points. En particulier sur l'identité du gagnant, qui n'est pas celui auquel on pensait.

Hollywood livre son verdict

Avec la fin des années 2010, tout le monde a eu cette idée de faire une rétrospective de ce qu'on a découvert au cinéma pendant la décennie. Amateurs et professionnels se sont livrés à ce petit jeu irrésistible où l'on peut afficher aux yeux de tous, ses goûts. L'exercice est sympathique à faire, mais ça l'est autant de découvrir les résultats des autres. Alors quand The Hollywood Reporter demande à plus de 3500 professionnels de l'industrie de voter pour établir un top 20 des meilleurs films de ces dernières années, on ne peut qu'avoir envie de connaître l'identité des élus. Et en particulier celui qui va se hisser au sommet.

Avant de découvrir de qui il s'agit, on précise évidemment que le classement a été dressé par des gens qui participent au milieu du cinéma. Ils ont une autre vision que la nôtre et parfois des goûts qui s'orientent ostensiblement vers ce qu'on fait aux USA. Sans réelle surprise, le cinéma américain domine la liste et on y trouve dedans pas mal de blockbusters. Des films qui font des entrées dans les salles mais qui ne sont pas les plus intéressants si on veut un cinéma exigeant. Les amateurs de pépites indépendantes risquent de grincer des dents en voyant cette masse de films aux accents mainstream.

Et le meilleur film des années 2010 est...

Get Out de Jordan Peele. Ce film d'horreur au high concept malin pose un regard lucide et cinglant sur la condition des afro-américains dans l'Amérique moderne. On peut comprendre qu'il ait marqué la décennie, au regard de problèmes sociaux toujours brûlants. Mais ça reste compliqué de se dire qu'il n'y avait pas un meilleur film auquel filer la couronne. En découvrant le top 3, c'est encore un cinéma qui parle de la cause noire qui prend toute la place. En seconde position arrive 12 Years a Slave, extraordinaire drame historique de Steve McQueen. C'est une production d'un autre calibre, Black Panther, qui prend la médaille de bronze. Un second Marvel est un peu plus loin dans la liste, ainsi qu'un film DC. Des choses excellentes en côtoient de plus dispensables et il y a une bonne dizaine de titres qui peuvent prétendre sérieusement à la première place de Get Out.

Découvrez ci-dessous l'intégralité du classement :

1 - Get Out

2 - 12 Years a slave

3 - Black Panther

4 - Inception

5 - Avengers : Endgame

6 - La La Land

7 - A Star is born

8 - Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1

9 - Argo

10 - Mes Meilleures amies

11 - Birdman

12 - The Social Network

13 - Max Max : Fury Road

14 - Les Figures de l'ombre

15 - Bohemian Rhapsody

16 - Hunger Games

17 - Wonder Woman

18 - Once Upon a time... in Hollywood

19 - Call me by your name

20 - Le Discours d'un Roi