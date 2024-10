Hommage à Michel Blanc, les films de l'acteur à voir à la télé

France Télévision va bouleverser sa programmation pour rendre hommage à Michel Blanc, mort à 72 ans. Des émissions et des films seront diffusés ce vendredi soir et lundi 7 octobre.

France 2 met Michel Blanc à l'honneur

On se serait bien passé de ce genre de nouvelle. Mais ce matin du 4 octobre 2024 l'information a été confirmée, Michel Blanc est mort à 72 ans des suites d'un malaise cardiaque survenu la veille. Les hommages n'ont pas tardé, notamment de la part de ses plus proches collaborateurs et anciens compagnons du Splendid. Comme souvent, les chaînes de télévision ont également décidé de bouleverser leur programmation pour faire honneur à l'acteur et réalisateur, rendu iconique par Les Bronzés (1978) et ses suites.

Ainsi, France Télévision a décidé de mettre de côté Capitaine Marleau – A contre-courant et Basique le concert (Slimane) pour donner la priorité à Je vous trouve très beau (2005) d’Isabelle Mergault, diffusé ce vendredi 4 octobre à 21h05 sur France 2. Avant cela, les téléspectateurs pourront voir à 20h30 une émission spéciale présentée par Laurent Delahousse et consacrée à Michel Blanc. Le tout sera suivi en deuxième partie de soirée d'une autre émission, Un jour un destin, consacrée cette fois au Splendid.

Je vous trouve très beau ©Gaumont

Pour rappel, dans Je vous trouve très beau, réalisé par Isabelle Mergault, Michel Blanc interprète un agriculteur grincheux qui vient de perdre son épouse. Désormais bien perdu sans elle, et incapable de gérer seul la ferme et sa maison, l'homme décide de se trouver au plus vite une nouvelle femme. Son but étant uniquement d'avoir quelqu'un pour l'aider dans ces tâches, il s’inscrit dans une agence matrimoniale avant de se rendre en Roumanie pour en ramener Elena (Medeea Marinescu), une jeune femme qui souhaite de son côté sortir de sa misère.

Grosse fatigue diffusé lundi

Après France 2, c'est France 3 qui prendra le relais avec Grosse fatigue (1994), deuxième long-métrage de Michel Blanc en tant que réalisateur. Le film remplacera lundi soir Et pour quelques dollars de plus, initialement prévu.

Dans Grosse fatigue, Michel Blanc joue son propre rôle, tout comme les comédiens et les comédiennes qui l'accompagnent. Le réalisateur s'imagine ainsi vivre un véritable cauchemar après avoir été accusé d'agression sexuelle par Josiane Balasko, Charlotte Gainsbourg et Mathilda May. Il découvre également avoir eu un comportement inapproprié au Festival de Cannes avant de mettre le boxon dans une discothèque. N'ayant aucun souvenir de tous ces événements, il demande de l'aide à Carole Bouquet, et va découvrir qu'il a un sosie, Patrick Olivier, qui s'amuse à endosser son identité.

En plus de Josiane Balasko, les autres membres du Splendid apparaissent également dans Grosse fatigue.