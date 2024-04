100 millions de dollars, 35 ans de préparation : ce western ambitieux va créer l'événement à Cannes

"Horizon : An American Saga", le nouveau western événement de Kevin Costner sera présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes 2024, avant d'arriver au cinéma à l'été prochain. Il s'agit du premier chapitre de cette immense fresque cinématographique que le réalisateur prépare depuis 35 ans.

Kevin Costner présentera son nouveau grand western à Cannes

Kevin Costner a toujours été très attaché aux westerns. À travers ses réalisations phares, comme Danse avec les Loups (Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation) ou encore Open Range, il a cherché à capturer l'essence de l'Amérique, ses origines, ses failles et ses légendes. Avec le western, il mélange les thèmes qui lui sont chers, comme son engagement politique, ou écologique, en dépeignant des histoires qui explorent les complexités de l'âme humaine et la société.

Ces dernières années, c'est devant la caméra qu'on a pu le retrouver dans des westerns, avec les séries Yellowstone, et Hatfields & McCoys, pour lesquelles il revêt également la casquette de producteur.

Mais depuis 1988, il travaille sur une immense fresque cinématographique, baptisée Horizon : An American Saga. Divisée en quatre chapitres condensés en deux films, le premier volet arrivera enfin en France cet été, après un passage au Festival de Cannes le 19 mai prochain, où il sera présenté en avant-première mondiale.

La conquête de l'Ouest vue par Costner

Ce nouveau western d'un budget de 100 millions de dollars, dont il incarne le rôle principal aux côtés de Sienna Miller, s'intéresse à la conquête de l'Ouest américain. Se déroulant sur une période de quinze ans, avant et après la Guerre de Sécession, le film évoquera notamment les interactions entre les colons et les peuples indigènes qui vivaient sur ces terres.

Dans un communiqué dévoilé par le Festival de Cannes, Kevin Costner a confié qu'il travaillait sur cette saga depuis 35 ans, et qu'il ne "pouvait pas rêver d'un meilleur endroit que le Festival de Cannes pour révéler au monde le résultat d'une si belle aventure". Il a également tenu à remercier le public français pour son inconditionnel soutien :

Les Français ont toujours soutenu les films et cru profondément au cinéma. Autant que je crois profondément en mon film…

a déclaré Kevin Costner.