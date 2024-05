Cannes 2024 : on a vu Horizon, le grand retour de Kevin Costner au western

Avec "Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1", Kevin Costner construit sa grande fresque historique à la manière d'une série avec une multitude de personnages qui peinent à exister.

Horizon : Kevin Costner et sa saga américaine

Horizon : Une saga américaine est l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années. De retour à la réalisation, 20 ans après Open Range, Kevin Costner a décidé de raconter, en investissant une partie de son argent, une part de l'Histoire de l'Amérique - une période de 15 ans, avant et après la Guerre de Sécession -, à travers (au moins) deux longs-métrages imposants. Un premier chapitre prévu pour le 3 juillet, et un second pour le 11 septembre. En voyant que le premier opus avait une durée de trois heures, on s'était dit que cette fresque avait tout pour être monumentale, au bon souvenir de Danse avec les loups (1990). Malheureusement, difficile d'être véritablement ébloui devant la première partie de ce dytique, présentée en avant-première au 77e Festival de Cannes en hors-compétition.

Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir mis les moyens. Avec des superbes paysages américains, des costumes et des décors à la hauteur du genre et un casting de qualité, Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1 coche toutes les cases du grand film. Ce casting, il se compose, entre autres, de Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Will Patton ou encore Ella Hunt. On aurait pu continuer la liste encore longtemps, car Horizon dispose d'une multitude de protagonistes. Sauf que, même sur un film de trois heures, difficile de tous les faire exister. C'est là le principal défaut d'Horizon, qui passe constamment d'un personnage à un autre pour raconter plusieurs récits, sans qu'on parvienne à se raccrocher à qui que ce soit.

Une saison condensée en 3 heures

On trouve ainsi une mère et sa fille, réfugiées dans un camp de l'armée après le massacre de colons par des Apaches. Un cow-boy solitaire qui croise la route d'une prostituée et se retrouve impliqué dans une affaire de vengeance. Mais aussi un groupe d'hommes qui, prétextant une vengeance des Apaches, ira faire des scalps des Indiens un sordide commerce. Sans oublier une communauté qui parcourt le désert dans le but d'atteindre une prochaine ville. Et l'exil d'une tribu d'Indiens après un désaccord avec le chef.

On comprend la volonté de Kevin Costner de proposer un portrait large de l'Amérique en pleine construction. De montrer le bon comme le mauvais, mais surtout la violence des hommes et la facilité qu'il y a à faire des généralités, autant chez les autochtones que les colons. Bien sûr, certains protagonistes sortent du lot et ont droit à un semblant d'arc narratif. Mais il y a une véritable distance qui se crée entre eux et le spectateur. On ne se sent alors jamais impliqué, en dépit des horreurs qui peuvent être montrées, ou des moments d'émotions. Une émotion qui, d'ailleurs, est souvent trop surlignée, notamment par la musique omniprésente, ou par des choix de mise en scène de Kevin Costner qui frôlent la ringardise.

Horizon Une saga américaine - Chapitre 1 ©Warner Bros.

Néanmoins, après trois heures de film, l'envie d'en voir davantage demeure. Car Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1 s'apparente finalement à une grande introduction. Il y a aussi l'impression d'assister à une série avec un découpage qui pourrait se faire en plusieurs épisodes marqués par des ellipses. On ne sait d'ailleurs jamais vraiment si des jours, des semaines ou des mois se sont écoulés lorsqu'on passe d'une scène à une autre. Tout cela pour finir par un teasing de la suite avec des images désordonnées du chapitre 2, comme on dévoilerait la bande-annonce de la saison 2. Des images qui promettent de grands moments dramatiques pour chacun des protagonistes, qui pourraient, là encore, s'étaler sur de nombreuses heures (quatre films ont été évoqués pour l'instant). Est-ce que tout y sera passionnant ? Certainement pas. Mais est-ce qu'on sera là pour assister à la fresque de Kevin Costner dans son ensemble ? Bien entendu.

Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1 était présenté au Festival de Cannes hors-compétition. Le film sortira prochainement en salles.