100M de dollars de budget et trois suites à venir, ce film fait un désastre au box-office et annonce une catastrophe financière

"Horizon : une saga américaine Chapitre 1" vient de sortir dans les salles américaines. Pour son premier week-end d'exploitation, le western de Kevin Costner s'annonce déjà comme un échec financier.

Kevin Costner trop ambitieux avec Horizon ?

Le projet Horizon de Kevin Costner est probablement l'un des plus fous de ces dernières années. L'acteur et réalisateur, notamment de Danse avec les loups (1990), a affiché une ambition démesurée pour raconter, à sa manière, une part de l'Histoire de l'Amérique (sur une période de 15 ans avant et après la Guerre de Sécession). Le cinéaste a voulu proposer une fresque pouvant s'étaler sur plusieurs films. À ce jour, quatre longs-métrages ont été évoqués. Deux ont été tournés en même temps, et sortiront à deux mois d'intervalle (le 3 juillet et le 11 septembre). Et avant même la sortie du premier opus, Kevin Costner a commencé le tournage d'un troisième chapitre, tandis que le quatrième n'est pas encore entré en production. Enfin, rappelons que pour le premier film, Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1, Kevin Costner a proposé un montage de 3 heures.

Ce genre de projet est plus qu'une rareté aujourd'hui à Hollywood. Et on se demande bien comment il a pu être validé. Car même si, pour le premier film Horizon, Kevin Costner a dû mettre de sa poche 50 millions de dollars, pour un budget total de 100 millions de dollars, le risque reste élevé. En cas d'échec dès le premier opus, le second déjà daté irait droit dans le mur, et quid du troisième en tournage puis du quatrième ?

Les premiers chiffres désastreux au box-office US

Ce qu'on sentait venir est arrivé avec les premiers chiffres du box-office américain, qui sont loin d'être bons. Pour son premier week-end, Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1 n'a récolté que 11 millions de dollars sur le marché nord américain. Pourtant, le long-métrage était proposé dans 3 334 salles (d'après Variety). Mais le public a privilégié ce week-end du 29-30 juin 2024 Vice-Versa 2, qui après trois semaines d'exploitations a engrangé 57 millions de dollars de recettes supplémentaires, et Sans un bruit : Jour 1, qui en a récolté 53 millions. Avec ces débuts désastreux, ce premier chapitre d'Horizon ne devrait donc pas rentrer dans ses frais, à moins d'un miracle grâce au marché étranger.

Horizon Une saga américaine - Chapitre 1 ©Metropolitan FilmExport

En guise de comparaison, Furiosa : Une saga Mad Max, qui a aussi été un échec pour Warner Bros., avait débuté à 26 millions de dollars au box-office US lors de son premier week-end. Pour le suivant, seulement 11 millions de dollars s'étaient ajoutés aux recettes. Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1 fait donc encore pire. Et même si les budgets des deux films ne sont pas les mêmes (168 millions de dollars pour Furiosa), l'échec financier demeure pour Kevin Costner.

Dans un autre article d'analyse de Variety, le média américaine annonce la couleur pour l'avenir, en expliquant qu'Horizon "a le potentiel d'être, non seulement un accident financier, mais aussi le genre d'accident qui se déroule au ralenti et s'étale sur des mois". Car le chapitre 3 reste en préparation, et "il s'agit désormais de construire un train alors qu'il est déjà en train de dérailler"...

Retrouvez ici les autres chiffres du box-office, ainsi que notre critique d'Horizon : Une saga américaine, qui sort en France ce 3 juillet.