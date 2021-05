Hôtel Transylvanie 4 : découvrez la première bande-annonce hilarante !

Le studio Sony Pictures vient de dévoiler la toute première bande-annonce de « Hôtel Transylvanie 4 ». L'occasion pour les fans de retrouver tous leurs personnages préférés, qui ont bien changé dans ce nouvel opus.

Hôtel Transylvanie : une saga à succès

Tout débute en 2012 quand Genndy Tartakovsky met en scène le tout premier opus de Hôtel Transylvanie. Produit par Sony, le film raconte le quotidien d'une bande de monstres qui vit reclus dans les contrées transylvaniennes. Leurs habitudes sont bousculées quand un humain débarque au sein du château de Dracula. Celui-ci tente de séduire la fille unique du vampire ancestral. Notamment doublé par Adam Sandler, Andy Samberg, Kevin James et Selena Gomez, ce premier opus rencontre un succès planétaire avec plus de 358 millions de dollars de recettes au box-office, pour un budget de 85 millions de dollars.

Hôtel Transylvanie 2 ©Sony Pictures

Face à un tel triomphe, Sony décide de se lancer dans la production de deux suites, sorties respectivement en 2015 et 2018. Là encore, ces deux nouveaux opus sont des succès financiers. Le deuxième film rapporte plus de 474 millions de dollars au box-office. Le 3ème amasse 528 millions de dollars. Puisque chaque épisode a rapporté plus que le précédent, Sony a officialisé, sans hésiter, la production d'un quatrième film.

Les monstres évoluent

Intitulé Hôtel Transylvanie : Changements monstres, ce nouvel épisode est toujours écrit par Genndy Tartakovsky, mais est mis en scène par Derek Drymon et Jennifer Kluska. Tandis que le film est attendu le 21 juillet prochain, Sony Pictures vient de partager la toute première bande-annonce de ce quatrième volet. D'après ces premières images, l'histoire de Hôtel Transylvanie 4 va totalement modifier l'identité des protagonistes. Dans cette nouvelle aventure l'humain Jonathan cherche à devenir lui-même un monstre pour se fondre dans la masse et se faire adouber par le puissant vampire. Mais évidemment les choses tournent mal. Si Jonathan parvient à devenir monstrueux, les monstres quant à eux, redeviennent humains. Une inversion sympathique et cocasse, qui devrait logiquement réserver quelques moments de franche rigolade. Découvrez sans plus attendre la bande-annonce de Hôtel Transylvanie 4 en tête d'article !