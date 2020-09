Hotel Transylvanie 4 : Selena Gomez reprend son rôle de Mavis

Et de 4 ! Déjà entendue dans les 3 volets précédents, Selena Gomez sera de nouveau la voix de Mavis, la fille de Dracula dans Hotel Transylvanie 4. Avec cette nouvelle collaboration, la production montre la grande confiance qu'elle a envers l'actrice-chanteuse de 28 ans. D'autant que pour ce quatrième volet, son implication sera encore plus élargie...

Une franchise devenue milliardaire

Et si Dracula devenait un gérant d'hotel ainsi qu'un père célibataire ? C'est tout le pitch que nous conte la saga Hotel Transylvanie depuis son premier volet sorti en 2012. Ce film est le premier long-métrage de Genndy Tartakovsky. Auparavant, ce dernier était plus connu pour avoir été le créateur des séries Samurai Jack et Star Wars - Clone Wars. En outre, il s'était occupé du storyboard d'Iron Man 2 ! Depuis la sortie du premier Hotel Transylvanie, il a réalisé les deux autres épisodes pour le compte du studio Dreamworks. La franchise qui compte aujourd'hui quatre longs-métrages, deux courts métrages et une série télévisée, a généré plus de 1,3 milliard de dollars.

Pour rappel, le film suit les aventures du Comte Dracula qui gère un hotel cinq étoiles, et exclusivement réservé aux monstres. On peut ainsi y retrouver un bestiaire des plus grands monstres de fiction tels que La créature de Frankenstein, le Loup-garou, l'Homme Invisible, ou bien La Momie. Au sein de cet hotel, se trouve également sa fille, Mavis qui va tomber amoureuse d'un être humain nommé Johnny.

Selena Gomez actrice...et productrice

Selena Gomez rempilera donc pour la quatrième fois dans le role de Mavis. Il faut dire que depuis le lancement de la saga, elle en est l'une des stars-phares, sans contestation possible. Il faut d'ailleurs rappeler que depuis ses débuts à la télévision et au cinéma, elle est souvent habituée à jouer dans des productions ciblant le jeune public. Cependant, en plus de faire figure de doubleuse, elle occupera également la casquette de productrice. En effet, elle sera créditée en tant que productrice exécutive de cet Hotel Transylvanie 4.

Ces dernières années, la belle a occupé ce rôle avec brio. Sa plus belle réussite reste bien évidemment la série 13 Reasons Why, dans laquelle elle est créditée en tant que productrice déléguée. Mais elle a aussi produit d'autres projets tels que le documentaire Living Undocumented (disponible sur Netflix) et la comédie romantique The Broken Hearts Gallery. Sans oublier qu'elle a sorti depuis aout 2020 (sur HBO Max) sa propre émission culinaire intitulée Selena + Chef, dont elle est la présentatrice et la productrice déléguée.

Un casting inchangé...ou presque

En ce qui concerne le casting de ce 4ème volet, on prend les mêmes et on recommence ! Adam Sandler reviendra donc dans la peau du Comte Dracula tandis qu'Andy Samberg interprètera Johnny. Hotel Transylvanie 4 signera également les retours d'habitués de la saga tels que Kevin James en monstre de Frankenstein, David Spade en Homme Invisible et Steve Buscemi en Loup-Garou.

Cependant, ce 4ème épisode ne sera pas réalisé par Tartakovsky. En effet, ce dernier laissera sa place à Jennifer Kluska et Derek Drymon. Pour l'anecdote, Kluska avait déjà travaillé sur Hotel Transylvanie 2 et 3. Cependant, Tartakovsky ne laisse pas completement tomber son bébé puisqu'il reste scénariste et producteur exécutif de ce volet n°4 de la saga. Ce changement de réalisateur s'explique sans doute par le fait que Tartakovsky est actuellement occupé à réaliser deux longs-métrages pour le compte de Sony Pictures.

Hotel Transylvanie 4 sortira le 6 Aout 2021.