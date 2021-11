House of Gucci : comment Adam Driver et Lady Gaga ont pimenté leur scène de sexe ?

Pour son dernier film « House of Gucci » Ridley Scott s’est entouré de deux acteurs intenses, en la personne d’Adam Driver et Lady Gaga. Leurs personnages respectifs nous ont même gratifiés d’une sauvage scène de sexe. Une séquence qui a demandé une impro particulière.

House of Gucci : l’histoire d’un scandale

En 2021, Ridley Scott est revenu en force avec deux films. Le premier, intitulé Le Dernier Duel, est sorti le 13 octobre. Le second est House of Gucci, et il a vu le jour dans les grandes salles le 24 novembre. Il se compose d’une distribution 5 étoiles : Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino, Jack Huston, Reeve Carney, et même la frenchie Camille Cottin.

House of Gucci ©MGM

Tiré du livre de Sara Gay Forden La saga Gucci - Du luxe au meurtre, de la création à la guerre boursière, House of Gucci revient sur l’histoire vraie de l’assassinat de Maurizio Gucci, le petit-fils de Guccio Gucci le fondateur de la célèbre marque de luxe et de mode italienne. L’homme d’affaires était destiné à devenir l’héritier de la grande maison Gucci. Parmi les principaux suspects, se trouve Patrizia Reggiani, ex-femme de Maurizio qui est accusée d’avoir commandité son meurtre afin de toucher une partie de son héritage. House of Gucci revient donc sur cette affaire qui a défrayé la chronique vers la fin des années 90.

Façon sexe

Durant son entretien avec Entertainment Weekly, Adam Driver (qui incarne Maurizio Gucci) est revenu sur le long-métrage réalisé par Ridley Scott. Le comédien révèle ainsi son investissement tout au long du tournage, aux côtés de Lady Gaga (qui incarne Patrizia Reggiani). La séquence de sexe à laquelle ils participent tous deux, leur a d’ailleurs valu d’user de quelques…astuces. En effet, pour pimenter la scène, les acteurs ont improvisé quelques bruits animaliers, tels que des grognements. Une séquence durant laquelle l’acteur souligne que tout s’est déroulé de manière fluide et professionnelle :

On l’a préparé comme nous le ferions pour n'importe quelle scène de combat. Puis nous l’avons exécuté une ou deux fois, peut-être. Et c'est tout ! (…) Nous le sentions ! Ça nous a parlé, pour ainsi dire ! Tout ce que je dis sonne comme un double sens, mais nous avons vraiment improvisé tout cela. Je dirai aussi qu'à ce moment-là, nous tournions depuis un mois, nous nous sommes donc sentis très à l'aise pour aller là où nous devions aller.

Rappelons qu’Adam Driver n’a jamais vraiment eu froid aux yeux lorsqu’il s’agissait de tourner des scènes de nu. On se rappelle en particulier de ses séquences de sexe bourrues qu’il effectuait dans Girls, la série HBO qui l’a révélé aux yeux du grand public.

Après House of Gucci, le comédien collaborera de nouveau avec Noah Baumbach et Netflix (après Marriage Story) pour les besoins de White Noise, prévu pour le courant de l’année 2022.