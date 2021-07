House of Gucci de Ridley Scott : une bande-annonce stylée avec Lady Gaga et Adam Driver

Ridley Scott a deux films prévus dans les salles avant la fin de l'année. L'un d'eux sera "House of Gucci", un retour sur l'assassinat de Maurizio Gucci commandité par sa femme Patrizia Reggiani. Le casting de luxe se montre dans la première bande-annonce.

House of Gucci : une histoire vraie

Il y a quelques jours, la bande-annonce de Le Dernier duel était diffusée. Un film médiéval réalisé par Ridley Scott avec Adam Driver dans l'un des rôles principaux. Les deux ne sont pas quittés puisqu'ils ont aussi tourné ensemble House of Gucci.

Ce long-métrage s'attardera sur la mort de Maurizio Gucci, héritier de la célèbre famille qui a fait fortune dans la mode. Le garçon a été tué à 46 ans, en 1995, à Milan. Derrière ce drame se trouve Patrizia Reggiani, sa compagne de qui il allait bientôt divorcer. Voyant que la future victime était en train de se rapprocher d'une autre, Paola Franchi, elle se paya les services de tueurs à gages pour l'éliminer. Elle a ensuite été jugée coupable pour ces faits. Le film reviendra sur ce qui précède l'assassinat, en s'attardant sur toute la famille Gucci.

Maurizio Gucci (Adam Driver) - House of Gucci ©Universal Pictures

Le casting XXL s'illustre dans la bande-annonce

On le disait précédemment, Adam Driver figure au casting d'House of Gucci. C'est à lui qu'est revenu le rôle de Maurizio Gucci. Sa femme est incarnée par Lady Gaga, devenue une actrice crédible depuis A Star is Born. Ces deux beaux noms seront accompagnés d'Al Pacino, Robert de Niro, Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons et Camille Cottin. La Française aura un rôle déterminant puisque c'est elle qui sera aux côtés d'Adam Driver dans la peau de Paola Franchi.

Le tournage a pu largement être suivi grâce à une tonne de photos volées sur le plateau par des petits malins. Mais elles ne valent pas une bande-annonce. House of Gucci vient d'obtenir la sienne. Le casting principal se montre dedans, y compris un Jared Leto avec un look le rendant méconnaissable. Comme la plupart du temps avec Ridley Scott, le résultat a l'air très solide. On pourra juger sur pièce lors de la sortie prévue le 24 novembre dans les salles françaises. Un peu plus d'un mois plus tôt, le 13 octobre, c'est Le Dernier duel qui sera à l'affiche. À 83 ans, Ridley Scott va être l'un des grands artisans de cette fin d'année.