House of Gucci : les héritiers de la famille Gucci veulent porter plainte contre le film

"House of Gucci" est en salle depuis le 23 novembre dernier. Pourtant, si les retours sont relativement positifs, la famille Gucci, elle, a une dent contre le film de Ridley Scott. Elle menace même de porter plainte !

House of Gucci : retour sur l’affaire Gucci

Sorti le 24 novembre dernier, House of Gucci est le nouveau film de Ridley Scott. Seulement quelques semaines après Le Dernier Duel, le cinéaste est de retour avec un nouveau biopic, cette fois centré sur la famille Gucci. Cette dernière, à la tête d’un empire de la mode, a connu un tournant au cours des années 1970. En effet, à cette époque-là, la marque Gucci connaît une perte d’activité. Ainsi, Maurizio Gucci (incarné par Adam Driver) poussé par son épouse Patrizia (campée par Lady Gaga), décide de reprendre les rênes de l’empire Gucci. Quitte à évincer sa propre famille de l’entreprise. À travers House of Gucci, Ridley Scott dépeint les trahisons violentes des membres de la famille Gucci, jusqu’à l’assassinat de Maurizio commandité par Patrizia. Une image qui n’a pas vraiment plu aux héritiers de la famille Gucci.

House of Gucci ©Universal Pictures

Pour rappel, House of Gucci réunit une distribution assez impressionnante. Un casting composé, en plus d’Adam Driver et de Lady Gaga, de Jeremy Irons dans la peau de Rodolfo Gucci, de Jared Leto dans le rôle de Paolo Gucci ou encore d’Al Pacino dans les habits du grand patron Aldo Gucci.

La famille Gucci menace de porter plainte

Les héritiers de la famille Gucci ont menacé, en début de semaine, de porter plainte contre la production du film House of Gucci. Ces derniers accusent Ridley Scott d’avoir dépeint la famille Gucci comme des « hooligans ». Les Gucci ont rédigé une lettre publiée par l’agence de presse italienne ANSA. Dans celle-ci la famille Gucci énumère ses reproches à l’encontre du film de Ridley Scott :

La famille Gucci se réserve le droit de prendre toute initiative pour protéger son nom et son image, ainsi que ceux de ses proches.

House of Gucci ©Universal Pictures

La lettre précise que les héritiers de l’empire Gucci ont particulièrement été blessés par le portrait de Patrizia Reggiani, le personnage incarné par Lady Gaga. La luxueuse famille reproche à Ridley Scott d’avoir transformé la réalité et d’avoir présenté cette femme comme une victime ; et non pas comme une femme condamnée pour meurtre commandité :

Une femme condamnée pour avoir commandité le meurtre de Maurizio Gucci est présentée comme une victime.

La famille Gucci regrette également que ses proches aient été présentés comme des « hooligans, ignorants et insensibles au monde qui les entoure ». Reste maintenant à savoir si les héritiers de la famille Gucci vont emmener leur mécontentement jusqu’à la plainte. Aujourd’hui, la famille Gucci n’est plus du tout impliquée dans la marque Gucci. Aucun des descendants n’est actionnaire de la boîte depuis 1990. Cette dernière appartient aujourd’hui au groupe français Kering, fondé par le milliardaire François Pinault.