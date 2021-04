House of Gucci : nouvelles photos du casting XXL sur le tournage

Ridley Scott est actuellement en train de travailler sur la production de "House of Gucci", un long-métrage tiré d'une célèbre histoire vraie. Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Camille Cottin et Al Pacino se montrent sur des nouvelles photos du tournage.

House of Gucci : Ridley Scott s'attaque à une célèbre affaire

Ridley Scott peut se targuer d'avoir constitué d'un casting de luxe pour House of Gucci. Alors qu'on attend toujours la sortie de son The Last Duel prévue le 13 octobre prochain, le metteur en scène est déjà en train de préparer le film suivant. Un projet qui risque de faire beaucoup parler car il est tiré d'une histoire vraie connue : la mort de Maurizio Gucci. L'héritier de la célèbre famille a perdu la vie à cause de sa femme, Patrizia Reggiani. Le couple battait de l'aile et la commanditaire du meurtre n'a pas supporté que son compagnon se tourne vers une autre femme, Paola Franchi. Avant que ça ne soit le cas, elle a engagé un tueur à gages afin de se débarrasser de Maurizio. Jugée coupable et condamnée à une longue peine de prison, elle a retrouvé la liberté en 2016.

À ce jour, elle est toujours en vie et devrait encore l'être quand House of Gucci sortira sur les écrans à une date encore indéfinie. Va-t-elle réagir à cette occasion ? Nous le verrons bien. Elle sera incarnée à l'écran par Lady Gaga, pendant qu'Adam Driver redonnera vie à Maurizio Gucci. Le casting principal est complété par Al Pacino, Robert de Niro, Jared Leto, Jack Huston, Jeremy Irons et la Française Camille Cottin, choisie pour jouer Paola Franchi.

Des nouvelles photos du tournage

La production du film a commencé en Europe depuis plusieurs semaines. Nous avons déjà pu voir une majeure partie du casting en action. Rebelote aujourd'hui avec une flopée de nouvelles images prises sur le plateau du tournage qui se déroule actuellement à Rome. On peut ainsi voir Camille Cottin en train de partager une scène avec Adam Driver. Notre star locale risque d'avoir un temps conséquent à l'écran étant donné qu'elle joue la maîtresse de Maurizio. Sur les autres clichés, Jared Leto continue d'afficher son look totalement improbable, pendant que Lady Gaga se montre dans plusieurs tenues de luxe.