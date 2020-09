Hubie Halloween : Netflix dévoile les premières images du nouveau film d'Adam Sandler

La plateforme Netflix vient de partager les premières images de « Hubie Halloween », la prochaine production portée par Adam Sandler. La comédie est attendue le 7 octobre 2020, pour accompagner la période d'Halloween.

Adam Sandler et Netflix : une véritable histoire d'amour

Adam Sandler et Netlix renforcent un peu plus leur relation professionnelle avec l'annonce d'une nouvelle production. En effet, l'acteur et la plateforme entretiennent de très bons rapports. Le comédien produit quelques-uns de ses films sous la bannière Netflix. Outre des longs-métrages comme The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler ou encore Mariage à Long Island, Adam Sandler a également sorti son premier spectacle en 22 ans sur la plateforme. Une alliance qui ne cesse de se renforcer depuis le récent succès de Murder Mystery.

Après son interprétation remarquée dans l'excellent Uncut Gems, Adam Sandler est de retour à la comédie avec Hubie Halloween. Réalisé par Steven Brill, le long-métrage réunit un casting notamment composé d'Adam Sandler donc, mais également de Kevin James, Julie Bowen, Maya Rudolph ou encore de grosses pointures comme Ray Liotta et Steve Buscemi.

Netflix partage les premières images de Hubie Halloween

Il s'agit là de la dernière collaboration en date entre Adam Sandler et Netflix. L'acteur a conclu un accord de longue date avec la plateforme. Hubie Halloween est une production originale Netflix qui sortira juste avant Halloween. Pour accompagner la promotion de cette nouvelle production, la firme a partagé les toutes premières images du film. Quatre photographies qui proposent un aperçu de ce que sera Hubie Halloween. Entre Adam Sandler affublé d'une drôle de moustache, ou portant un costume de fantôme et Maya Rudolph déguisée en épouse de Frankenstein, le ton est donné :

La publication est accompagnée de la légende suivante : « C'est un Sandler Halloween. Hubie Halloween sur Netflix dans le monde entier le 7 octobre ». A première vue, Hubie Halloween semble être une comédie standard d'Adam Sandler. Le comédien a co-écrit le scénario avec Tim Herlihy tandis que la réalisation est confiée à Steven Brill. Ce dernier a notamment mis en scène des comédies comme The Do-Over, My Movie Project ou encore Jusqu'au cou. Ça fait maintenant 20 ans qu'il travaille en partenariat avec Adam Sandler. Hubie Halloween raconte le destin de Hubie, un employé de restaurant pas très futé. Soupçonné d'être l'auteur de meurtres en série le soir d'Halloween dans sa ville de Salem, il va devoir démêler cette histoire au clair. Rendez-vous le 7 octobre prochain.