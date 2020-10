Hubie Halloween : une présentatrice TV a été licenciée a cause de son caméo dans le film

La présentatrice TV locale Alaina Pinto a été licenciée de son poste à cause de son apparition dans le film « Hubie Halloween ». La chaîne 7 News s'est dispensée de ses services à cause de ce caméo, qui serait une violation de son contrat.

Hubie Halloween

Sur Netflix depuis le 7 octobre dernier, Hubie Halloween est la nouvelle comédie d'Adam Sandler. Réalisé par Steven Brill, le film raconte le quotidien de Hubie, un gentil citoyen mais risée de sa communauté, qui va devoir s'affirmer pour être accepté. L'intérêt premier du métrage réside surtout dans sa distribution, assez impressionnante, notamment composée d'Adam Sandler, de Julie Bowen, de Steve Buscemi, de Kevin James, de Maya Rudolph, de Ray Liotta ou encore de Rob Schneider. Aujourd'hui, on apprend que le caméo de la jeune présentatrice TV Alaina Pinto, a entraîné son licenciement.

Rupture de contrat

Au tout début du film, deux présentatrices TV se rendent dans la ville de Hubie, très réputée pour sa fête d'Halloween. Alors qu'elles sont déguisées en Harley Quinn, l'une d'entre elles est vraiment une présentatrice TV. La jeune Alaina Pinto, qui apparaît comme journaliste pour la fausse chaîne Wake Up Boston, est réellement une animatrice pour la chaîne 7 News. Cette dernière a licencié son employée suite à ce caméo dans Hubie Halloween.

Alaina Pinto a annoncé sur ses comptes Twitter et Instagram, qu'elle avait été licenciée de son travail de présentatrice du matin et du midi pour WHDH Channel 7 News cette semaine, en raison de son apparition dans Hubie Halloween. Selon la journaliste, elle a, sans le savoir, violé son contrat avec la chaîne en apparaissant dans le film d'Adam Sandler.

« Salut les amis ! J'ai des nouvelles a partager... En début de semaine, j'ai été licenciée de 7 News. Je publie ceci car je veux être honnête et franche avec vous. L'année dernière j'ai participé au film Netflix d'Adam Sandler, Hubie Halloween. Ce faisant j'ai violé par erreur mon contrat avec la station et je comprend pourquoi la direction a malheureusement choisi de me résilier. Je suis profondément déçue et attristée, et j'espérais que les choses n'allaient pas évoluer comme ça. »

Pour le moment, ni Channel 7, ni Netflix n'ont répondu à l'annonce d'Alaina Pinto. Et jusqu'à présent, personne dans l'équipe d'Hubie Halloween n'est encore intervenu. Le projet de Steven Brill n'avait en tout cas pas vocation a entraîner le licenciement d'Alaina Pinto. Pour sa part, elle reste optimiste quant à son avenir professionnel. On espère pour elle.