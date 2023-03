Hugh Grant était persuadé de faire "un film de merde" avec cette comédie culte

En 1994, la popularité de Hugh Grant explose avec "Quatre mariages et un enterrement". L'acteur était pourtant persuadé de participer à "un navet" en acceptant le film de Mike Newell écrit par Richard Curtis.

Hugh Grant : de dandy britannique à méchant de blockbuster

Après avoir débuté sa carrière au cinéma aux côtés de réalisateurs comme James Ivory (Maurice, Les Vestiges du jour), Ken Russell (Le Repaire du ver blanc) ou encore Roman Polanski (Lunes de fiel), Hugh Grant devient un visage emblématique de la comédie britannique et américaine grâce à ses rôles dans Quatre mariages et un enterrement, Neuf mois aussi, Coup de foudre à Notting Hill, Mickey les yeux bleus et bien sûr Le Journal de Bridget Jones.

Forge Fletcher (Hugh Grant) - Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs ©Paramount Pictures

Un registre auquel il reste fidèle, notamment grâce à sa collaboration avec Marc Lawrence, metteur en scène de L'Amour sans préavis et Le Come-back. S'il n'a rien perdu de son flegme et de son humour, l'acteur s'est quelque peu écarté de son image de dandy britannique décontracté ces dernières années pour jouer les méchants dans Paddington 2, The Gentlemen, Operation Fortune : Ruse de Guerre et Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs.

De gros doutes sur Quatre mariages et un enterrement

Dans ses mémoires intitulées Did I Ever Tell You This ?, Sam Neill révèle que Hugh Grant ne croyait absolument pas en Quatre mariages et un enterrement, la comédie de Mike Newell écrite par Richard Curtis qui a fait exploser la popularité de l'acteur. Dans son ouvrage, la star de Jurassic Park écrit :

J’ai dîné avec Hugh Grant peu après la projection de Sirènes. Je lui ai demandé ce qu’il tournait actuellement et il m’a répondu : "Oh ! Un film de merde qui s’appelle Quatre mariages et un enterrement. Un désastre, un navet".

Charles (Hugh Grant) - Quatre mariages et un enterrement ©MGM

Interrogé par IndieWire, Hugh Grant a confirmé les propos de son partenaire de Sirènes et Le Don du roi dans un communiqué, admettant s'être complètement planté :