Hugh Jackman a refusé de jouer James Bond à cause de Wolverine

S'il y a bien un rôle qui colle à la peau à Hugh Jackman depuis ses débuts sur grand écran, c'est Wolverine. L'acteur a incarné le super-héros dès son premier rôle au cinéma avec X-Men en 2000. Le film de Bryan Singer a aussitôt fait du comédien une star. Il a ensuite retrouvé le personnage en 2003 avec X-Men 2 puis en 2006 avec X-Men : L'Affrontement final. Mais les choses auraient pu être différentes pour Hugh Jackman puisqu'en plus de Wolverine, il aurait pu incarner un personnage encore plus célèbre (à l'époque) du cinéma : James Bond.

En effet, l'acteur a révélé avoir été approché pour interpréter l'agent 007, avant que l'ère de Daniel Craig ne soit lancée avec Casino Royale (2006), et juste après la fin de l'ère Pierce Brosnan avec Meurs un autre jour (2002). Rappelons que pour incarner l'espion, une règle a été imposée par la famille Broccoli : être issu du Commonwealth. Ce qui a permis à l'Australien George Lazenby d'avoir le rôle dans Au service secret de Sa Majesté (1969), et dont à Hugh Jackman d'être envisagé.

Dans une interview pour IndieWire, Jackman explique que lorsqu'il a été approché, il était frustré des rôles qu'on lui proposait, et ne voulait pas être réduit à un action man.

Je ne voulais pas faire les mêmes choses. Vous savez, ce rôle de héros d'un film d'action. C'était la recette basique de beaucoup de films américains, un archétype. Il y avait toute une variété de formes de personnage héroïque face à des situations difficiles. Je me suis dit que c'était un problème. (Pour James Bond), j'y ai jeté un coup d'œil et je me suis dis que si je faisais ça et Wolverine, je n'aurai pas le temps de faire autre chose.