Hugh Jackman est le nouveau Robin des Bois

Un nouveau film "Robin des Bois" est en développement, avec Hugh Jackman pour incarner le célèbre voleur et justicier. Une version annoncée comme "sombre", dans laquelle il donnera la réplique à une des actrices les plus demandées du moment.

Immortel Robin des Bois

Après le film Robin des Bois de 2018, porté par Taron Egerton dans le rôle-titre, le célèbre brigand au grand coeur va avoir droit à une nouvelle adaptation au cinéma. C'est que ce qu'a révélé en exclusivité Deadline, à l'approche du Festival de Cannes 2024 et dont ce projet sera un des plus séduisants du Marché du Film. Ce nouveau film, pour se faire une belle place dans la longue filmographie déjà consacrée au héros de la forêt de Sherwood, a déjà pour lui deux arguments : une nouvelle histoire et un casting cinq étoiles.

Hugh Jackman et Jodie Comer au casting

Ce nouveau Robin des Bois, c'est ainsi l'acteur australien Hugh Jackman qui va l'incarner. La star de la saga X-Men a été vue dernièrement dans le drame The Son de Florian Zeller, et il sera très bientôt au cinéma face à son ami Ryan Reynolds dans Deadpool & Wolverine. Hugh Jackman dispose d'une popularité planétaire et le temps ne semble décidément avoir aucune prise sur ses compétences physiques, qui devraient êtres mises à l'épreuve dans ce nouveau film Robin des Bois.

Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) - Le Dernier Duel ©20th Century Studios

Aussi, à ses côtés, Jodie Comer incarnera le principal rôle féminin, celui d'une "mystérieuse femme qui va lui offrir une chance de rédemption". L'actrice britannique révélée par la série Killing Eve a déjà porté un film médiéval, le très bon Le Dernier Duel de Ridley Scott. Elle est par ailleurs cette année à l'affiche du film de Jeff Nichols The Bikeriders.

Une histoire sombre

Ce nouveau film Robin des Bois, qui sera réalisé par Michael Sarnoski (Pig, Sans un bruit : Jour 1), sera ainsi différent de ses prédécesseurs, avoir une histoire bien plus sombre. En effet, il est annoncé que dans cette histoire Robin des Bois reviendra sur son passé de criminel et de meurtrier, alors qu'il est gravement blessé et entre les mains d'une femme qui va lui permettre, peut-être, de trouver la voie de la rédemption. Michael Sarnoski a déclaré :