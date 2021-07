Hugh Jackman vient-il de teaser son retour en Wolverine dans le MCU ?

Tout le monde sait que les X-Men vont être introduits dans le Marvel Cinematic Universe dans un avenir plus ou moins lointain. Hugh Jackman, l'interprète de Wolverine dans les précédents films sur les mutants, vient peut-être de teaser son retour dans l'univers étendu.

Hugh Jackman a-t-il un avenir en Wolverine ?

Un chant du cygne, c'est à cela que ressemblait Logan. Le film réalisé par James Mangold est, à ce jour, la dernière apparition de Wolverine sur les écrans. Hugh Jackman a pu incarner une dernière fois le personnage, avant de rendre les armes. Il laisse derrière lui une héritière, X-23, mais depuis, Disney a récupéré les actifs de la Fox et possède les droits des X-Men. Le studio compte s'en servir à un moment donné dans son élargissement du Marvel Cinematic Universe. Ça ne sera pas pour de suite, il faudra très vraisemblablement attendre la phase 5 pour commencer à les voir en action. Les questions sont nombreuses sur l'avenir des mutants. Les réponses, elles, sont inexistantes. Les précédentes incarnations seront-elles reprises ? Un reboot est-il prévu ? Comment les personnages vont-ils s'insérer dans l'univers déjà en place ? Pour raconter quelle histoire ?

Logan (Hugh Jackman) - Logan ©20th Century Fox

Et si une surprise était en train de se préparer ? C'est ce que nous sommes en droit de penser après la récente activité d'Hugh Jackman sur son compte Instagram. L'acteur a partagé en story un artwork de Wolverine créé par Bosslogic ainsi qu'une photo de lui aux côtés de Kevin Feige. Ce dernier n'est autre que le boss de Marvel Studios.

Il n'en faut guère plus pour s'imaginer que l'acteur pourrait reprendre son rôle. Malgré le fait que Wolverine soit mort à la fin de Logan, le multivers est la solution toute trouvée pour le faire revenir. C'est évidemment la seule voie crédible pour le ramener dans l'univers étendu, à moins qu'une apparition soit prévue lors d'un flashback par exemple.

Avant de trop s'enflammer et de monter des théories, précisons que les publications d'Hugh Jackman ne veulent peut-être rien annoncer de concret. Mais, dans ce cas, hormis pour un troll, on ne voit pas l'intérêt de partager ces photos car elles vont forcément titiller les fans, reconnus pour leur réactivité et leur emballement à la moindre occasion. Cela fait partie du jeu et nul doute que l'acteur doit le savoir.