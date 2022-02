Hugh Jackman vs Ryan Reynolds : le faux clash le plus drôle d'Hollywood continue

Hugh Jackman et Ryan Reynolds alimentent leur amitié avec blagues qui ne cessent de nous régaler. Les deux stars remettent le couvert à l'occasion du lancement de la comédie musicale "The Music Man" dans laquelle joue l'ancien interprète de Wolverine.

Qui aime bien châtie bien

Ils adorent se détester. Et, nous, on adore suivre les piques qu'ils s'envoient. L'amitié entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds a eu comme point de départ leur collaboration sur X-Men Origins : Wolverine. Un film franchement anecdotique, qui aura au moins eu le mérite de donner naissance à cette savoureuse querelle. Depuis maintenant plus de dix ans, les deux acteurs adorent se faire des blagues, avec des relais sur les réseaux sociaux qui amusent le public. Pour en citer quelques-unes, on se rappelle du jour où Ryan Reynolds s'est incrusté en Deadpool sur une vidéo de son compère ou encore quand Hugh Jackman a mis en scène son chien et une photo de son camarade... Il existe une bonne dizaine d'autres exemples qu'on trouve partout sur le net.

X-Men Origins : Wolverine ©20th Century Fox

Ryan Reynolds trolle (encore) Hugh Jackman

La liste des vannes entre les deux stars se rallonge un peu plus aujourd'hui. Hugh Jackman travaille depuis un moment sur la préparation de la comédie musicale The Music Man qui se joue à Broadway. À l'occasion de la première, l'acteur a reçu des mots d'encouragements ou encore des fleurs. Mais ce n'est pas tout ! Celui qui a longtemps incarné le célèbre mutant aux griffes en adamantium a révélé que Ryan Reynolds lui a fait parvenir deux portraits de lui, avec un petit Post-It sur lequel il lui souhaite bonne chance pour son "petit show" :

J'ai les plus incroyables amis. Des belles fleurs, du champagne et des meilleurs voeux. Je suis béni. Et puis, il y a lui.

Une blague encore très drôle qui, vous pouvez en être sûr, ne sera pas la dernière ! Ce que l'on espère, à l'avenir, c'est de voir les deux acteurs partager à nouveau l'affiche d'un long-métrage. Marvel aura peut-être la bonne idée de les rassembler dans son univers étendu, pour jour la carte du fan service comme cela a été le cas avec Spider-Man : No Way Home. L'arrivée de Deadpool est déjà prévue avec un troisième long-métrage et ce n'est qu'une question de temps avant que les X-Men fassent leur apparition. Certes, Wolverine est mort dans Logan, mais la magie du multivers peut très bien donner lieu à une pirouette pour le ramener. En attendant, Ryan Reynolds sera à retrouver le 11 mars prochain dans Adam à travers le temps sur Netflix.