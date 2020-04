Hulk : Mark Ruffalo a très envie d'un film solo

Hulk est clairement l'un des personnages principaux du MCU qui n'a pas eu un traitement à la hauteur de sa réputation. Alors que son avenir au sein de l'univers étendu demeure plus qu'incertain (sera-t-il dans la série "She-Hulk ?), Mark Ruffalo aimerait bien avoir un film en solo !

Pour comprendre pourquoi Hulk n'a jamais pu avoir la place qu'il mérite dans le MCU, il faut probablement remonter à la phase 1, quand Edward Norton a obtenu le rôle dans L'Incroyable Hulk. L'acteur n'a pas réussi à s'entendre avec Marvel après ça et il a préféré ne plus continuer à incarner Bruce Banner. C'est Mark Ruffalo qui a accepté de s'occuper de ce rôle par la suite. Le colosse vert a souvent été vu dans des films de l'univers sauf qu'il n'a absolument pas eu l'occasion de s'illustrer en solo. La tendance s'est totalement inversée pour le personnage. En l'introduisant dans la phase 1 avec un film entier, tout portait à croire qu'il devait être une des têtes d'affiche. Mais c'est comme s'il avait été relégué au second plan et que Marvel ne savait plus quoi faire de lui...

Que va devenir le Hulk de Mark Ruffalo ?

Au grand dam d'un Ruffalo qui ne demande que de continuer à porter le personnage, il reste dans l'attente de savoir s'il va être présent dans la série She-Hulk pour Disney+. Pour faire la liaison entre l'ancienne et la nouvelle génération, une apparition semble presque inévitable mais rien n'est encore bouclé. Pire, sur grand écran on ne sait pas si on aura l'occasion de revoir ce Hulk. Lors d'une interview pour Variety, Ruffalo a évoqué une idée qui le séduit particulièrement : un film en solo.

Il y a une idée qui pourrait être très intéressante. Nous ne l'avons jamais vraiment suivi dans sa vie. Il est toujours un peu sur le côté. Il est comme Rosencrantz et Guildenstern pour les Avengers. Ça serait intéressant de voir ce qu'il se passe pour lui entre tous les films.

L'acteur a des raisons d'y croire maintenant que même Black Widow, qui elle aussi n'avait jamais eu sa propre aventure, a obtenu un film à son nom. Ce dernier fera l'ouverture de la phase 4 en remontant dans le temps pour revenir sur d'anciens événements tout en introduisant probablement des choses qui vont servir pour la suite. Par rapport à l'histoire d'Hulk, il y a des points à explorer entre les films Avengers. Dans tous les cas, la prochaine phase est verrouillée sans lui et on a de gros doutes sur son implication dans la cinquième. Marvel a d'autres chats à fouetter et Mark Ruffalo risque de ruminer longtemps dans son coin sans obtenir satisfaction...