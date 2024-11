"Humiliation publique" : Keira Knightley dit pourquoi elle ne rejouera pas dans un Pirates des Caraïbes

Keira Knightley est récemment revenue sur la période de sa vie qui a fait suite à la sortie de "Pirates des Caraïbes 1". Une expérience paradoxale, qui a traumatisé l’actrice même si elle lui a aussi permis de décrocher de grands rôles. Elle a confirmé qu'elle ne retenterait plus l'expérience des grandes franchises.

Keira Knightley a connu des moments difficiles après la sortie de Pirates des Caraïbes

Si elle était déjà apparue dans des films comme Joue-la comme Beckham et Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, Keira Knightley a acquis une notoriété internationale lorsque Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl est sorti en 2003. Quelques années plus tard, toujours aux côtés de Johnny Depp et Orlando Bloom, elle a retrouvé son rôle d’Elizabeth Swann pour Le Secret du coffre maudit et Jusqu’au bout du monde.

Keira Knightley a ainsi participé à l’une des franchises les plus populaires de tous les temps. Suite à sa sortie, Le Secret du coffre maudit est notamment devenu le troisième plus gros succès de l’Histoire du cinéma en 2006. Le personnage d’Elizabeth Swann a permis à son interprète d’avoir accès à de nombreux autres rôles de premier plan. Malheureusement, cela lui a aussi valu de se faire harceler.

L’actrice traumatisée par certains événements

Après la sortie de Pirates des Caraïbes, Keira Knightley est devenue la cible de certains tabloïds. Ces derniers ont harcelé l’actrice et ont régulièrement fait courir la rumeur selon laquelle elle était atteinte d’un trouble de l’alimentation. Au cours d’une récente interview avec The Times of London, la principale intéressée est revenue sur cet épisode. Elle a expliqué avoir été tellement traumatisée par ce moment de sa vie qu’elle n’en a plus souvenir :

De cette façon classique que l’on a d’oublier un événement traumatique, je ne m’en souviens pas. Il y a eu un effacement total. Mais de temps en temps des choses refont surface et j’ai soudain un souvenir très physique de ce moment, parce qu’au fond, c’est de l’humiliation publique, non ? Ça fait évidemment partie de ma psyché, étant donné à quel point j’étais jeune quand c’est arrivé.

Au début du tournage de Pirates des Caraïbes 1, en 2002, Keira Knightley était seulement âgée de 17 ans. Elle n’avait donc même pas encore vingt ans lorsque la presse a commencé à la harceler, après la sortie du film. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien « incroyablement aimant » de sa famille et de ses amis à cette époque.

Elle ne veut plus apparaître dans une franchise hollywoodienne

Malgré tout, Keira Knightley a donc dû faire face à de terribles humiliations publiques. Mais jouer Elizabeth Swann lui a aussi permis de décrocher des rôles dans des drames prestigieux. Comme par exemple Reviens-moi et Orgueil et Préjugés. Sa performance dans ce dernier lui a même valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice. L’actrice a donc vécu une expérience paradoxale à la suite de son apparition dans Pirates des Caraïbes 1 :

C’est une drôle de chose quand vous avez quelque chose qui vous construit et vous détruit en même temps. On me voyait comme une m**de à cause des Pirates des Caraïbes, et pourtant, comme ils ont eu tant de succès j’ai eu l’opportunité de faire les films pour lesquels j’ai eu des nominations aux Oscars.

À cause de cette ambiguïté, Keira Knightley avoue que les Pirates des Caraïbes occupent aujourd’hui « une place très confuse » dans sa tête. En revanche, elle est sûre de ne pas vouloir retenter l’expérience d’une franchise hollywoodienne. Selon elle, les heures de travail sont « folles » et « vous n’avez aucun contrôle sur où vous filmez, pendant combien de temps vous filmez ou ce que vous filmez. »

Sauf si elle change d’avis, on ne reverra donc plus Keira Knigthely dans une saga de grande ampleur. En revanche, elle sera bientôt de retour dans Black Doves. La mini-série sortira le jeudi 5 décembre sur Netflix.