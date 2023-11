Hunger Games 5 : la fin choc du film expliquée par le réalisateur

Le réalisateur Francis Lawrence s'est exprimé sur la fin choc du film "Hunger Games : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur" dans laquelle on voit comment Coriolanus Snow bascule dans une spirale infernale. Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur le film !

Hunger Games 5 : l'origin story de Coriolanus Snow

Avant même que La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur, quatrième roman de la saga Hunger Games de Suzanne Collins ne paraisse en librairie, les studios Lionsgate avaient déjà acheté les droits pour en faire un film. Il faut dire que la saga cinématographique basée sur l'œuvre de Collins a rapporté près de trois milliards de dollars au box-office. Une vraie poule aux œufs d'or sur laquelle les studios ont donc misé une fois de plus.

Le pari était pourtant osé puisque dans ce cinquième volet, point de Katniss Everdeen, la star de la saga originale. La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur se déroule 64 ans avant sa rébellion contre le Capitole, et revient sur la jeunesse de Coriolanus Snow, qui se prépare à devenir mentor pour les dixièmes jeux de la faim. Jeune étudiant brillant, il doit absolument faire gagner Lucy Gray, sa tribut du District 12, pour espérer obtenir une bourse. Le film revient sur les événements qui l'ont conduit à devenir le président tyrannique que l'on connaît.

Ainsi, au fil du film, on découvre comment les dixièmes Hunger Games l'ont transformé, alors qu'il n'était même pas dans l'arène. La fin du long-métrage se termine par une scène glaçante (que l'on ne voit pas dans le roman), dans laquelle on se rend compte qu'il a empoisonné le doyen Highbottom, le créateur des jeux, pour se venger d'avoir été humilié. Cette scène finale montre donc le premier acte violent de Coriolanus, et son changement psychologique. Un peu plus tôt dans le film, une séquence montre le moment où Coriolanus perd la tête, lorsqu'il cherche Lucy Gray dans la forêt, et se transforme peu à peu en psychopathe.

Le réalisateur s'exprime sur cette scène

Déjà aux manettes des trois derniers films de la saga avec Jennifer Lawrence, le réalisateur Francis Lawrence s'est exprimé sur la scène dans la forêt, dans laquelle on découvre comment Coriolanus devient le personnage tyrannique et sans cœur que l'on connaît. Ainsi, au micro de The Hollywood Reporter, il a confié qu'il aimait beaucoup cette séquence, pour plusieurs raisons :

J'adore cette séquence. C'est ma séquence préférée dans le film. C'est là que l'on voit vraiment Snow traverser pour la première fois cette série d'émotions et plonger dans l'obscurité, qui définiera ses actes plus tard. Et j'adore faire des séquences comme celle-ci parce qu'il y a très peu de dialogues. C'est très visuel. C'était une superbe journée dans la forêt, et la lumière était magnifique, mais la performance de Tom était incroyable. Alors, juste le regarder traverser la peur de la morsure de serpent, la colère d'être trahi jusqu'au chagrin d'être abandonné, l'obscurité s'installe, et il réalise, 'Si je ne peux pas faire confiance à la dernière personne sur cette terre que je pensais pouvoir faire confiance, alors Gaul doit avoir raison.'