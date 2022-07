Hunger Games 5 : Peter Dinklage au casting du préquel dans un rôle important

On pensait la saga « Hunger Games » terminée au cinéma, mais un préquel verra le jour d’ici l’année prochaine. Le casting continue donc de s’étoffer pour l’occasion. Dernier acteur en date, Peter Dinklage, qui devrait encore marquer les esprits.

Hunger Games : la saga opère un retour en arrière

Suzanne Collins est une fille de soldat. Et comme tout enfant de militaire, elle a donc le malheur de vivre le stress de voir son père participer à un conflit armé. Elle écoute ainsi les récits de son père et ses confrontations difficiles avec la guerre, la pauvreté, la famine et les troubles post-traumatiques (que lui-même vivra après le Viêt-Nam). Cela l’inspirera à écrire dans les années 2000 une trilogie littéraire qui marquera la jeunesse de cette époque : Hunger Games. La saga de romans, qui suit la destinée de Katniss Everdeen dans un monde post-apocalyptique où l’Amérique du Nord a disparu et se retrouve remplacée par un régime totalitaire nommé Panem, est un immense succès international.

Inévitablement, Hollywood est attiré par ce succès, d’autant plus que des adaptations de romans pour jeunes adultes telles qu’Harry Potter et Twilight ont cassé la baraque, prouvant qu’il y avait de l’argent à se faire auprès de cette cible. C’est ainsi qu’entre 2012 et 2015, Lionsgate produit Hunger Games, Hunger Games : L’Embrasement et Hunger Games : la Révolte - divisé en deux longs-métrages. Les quatre films rapportent ainsi au studio presque trois milliards de dollars de recettes.

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) - Hunger Games : La Révolte, partie 2 ©Lions Gate

Autant dire qu’il est alors difficile pour Lionsgate de s’arrêter en si bon chemin. Et ce, d’autant plus qu’en 2020, Suzanne Collins livre un préquel intitulé Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur qui suit la jeunesse de Coriolanus Snow, futur dictateur impitoyable de Panem.

Un casting qui s’étoffe

Côté réalisateur, on sait que Francis Lawrence reprendra sa casquette de metteur en scène, après avoir réalisé quasiment tous les volets de la saga (sauf le premier). Le casting, quant à lui, compte pour le moment Tom Blyth (qui remplace Donald Sutherland pour camper un Snow plus jeune), Rachel Zegler (West Side Story) et Hunter Schafer (Euphoria) dans les rôles principaux. Si ces jeunes talents sont prometteurs, il manquait toutefois une tête d’affiche confirmée. C’est désormais chose faite avec Peter Dinklage.

Le comédien y jouera ainsi le doyen Casca Hightbottom qui conçoit avec le père de Coriolanus Snow les fameux Hunger Games, jeux à mort impitoyables qui ont pour but de montrer le pouvoir terrifiant de Panem. Il se retrouvera donc confronté au personnage principal dans le film, comme le précise le réalisateur Francis Lawrence dans un communiqué relaté par Entertainment Weekly :

Le doyen Hightbottom est une des personnes les plus puissantes dans la vie de Snow. En tant que représentant austère et vindicatif des Jeux, il est celui qui fixe les règles qui détermineront le moindre aspect de la destinée de Snow. Je suis ravi que Peter ait été choisi pour l’incarner.

Peter Dinklage enchaîne les grosses productions

Tout le monde se souvient bien évidemment de la présence de Peter Dinklage dans les huit saisons de Game of Thrones, où il interprétait avec brio le charismatique Tyrion Lannister. Cependant, l’acteur semble être devenu un habitué des films tirés de livres, romans ou comics. Ainsi, en plus d’Hunger Games et GOT, on se souvient de ses rôles dans des longs-métrages Marvel comme X-Men : Days of Future Past et Avengers : Infinity War. Si en plus, on y rajoute Le Monde de Narnia, chapitre 2 : Le Prince Caspian et plus récemment Cyrano, on se dit que le comédien aime décidément ce genre de productions.

Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur sortira en salles le 17 novembre 2023.