Plus de trois milliards au box-office : cette grande saga dystopique reviendra en 2026

Hunger Games, la plus célèbre saga dystopique sera de retour au cinéma en 2026 avec un nouveau film qui va faire revenir un personnage bien connu des fans. Et ces nouveaux jeux promettent une nouvelle fois d'être sordides.

Hunger Games : un nouveau roman sortira en 2025

La saga dystopique Hunger Games a débuté en 2008 avec le premier roman signé Suzanne Collins. Deux autres ont suivis, en 2009 et 2010.

L'intrigue se déroule dans la nation fictive de Panem, située en Amérique du Nord. Panem est composé du riche Capitole et de douze districts plus pauvres. Chaque année, le Capitole organise les "Hunger Games", un événement télévisé où un garçon et une fille de chaque district sont choisis pour se battre jusqu'à la mort. Katniss Everdeen, une adolescente du District 12, se porte volontaire pour prendre la place de sa sœur cadette, Prim, lors de la 74e édition des jeux. Aux côtés de Peeta Mellark, un autre tributaire du District 12, Katniss devient un symbole de résistance contre l'oppression du Capitole.

Suite au succès mondial de ces romans, une adaptation au cinéma a été lancée en 2012 avec Jennifer Lawrence dans le rôle de Katniss, puis un préquel a vu le jour en 2023. En tout, la saga cinématographique a rapporté plus de trois milliards de dollars au box-office mondial. Et elle est loin d'être terminée. En effet, Suzanne Collins sortira un tout nouveau roman en mars 2025 intitulé "Sunrise of the Reaping" (que l'on pourrait traduire par "L'Aube de la Moisson").

Un film déjà annoncé pour 2026

Ce cinquième roman se déroulera quarante ans après les événements du dernier opus, La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. On suivra donc les 50ᵉ Hunger Games, qui se sont soldés par la victoire d'Haymitch Abernathy, le premier tribut du District 12 à avoir remporté les jeux, avant Katniss. D'après l'auteure, ce roman explorera en particulier la propagande mise en place pour soumettre un peuple.

La particularité de ces 50ᵉ jeux a été le nombre de tributs envoyés. En effet, au lieu des deux tributs habituels, quatre enfants ont été choisis dans chaque district, deux garçons et deux filles. Cela signifiait qu'un total de 48 tributs seraient envoyés dans l'arène, et 47 mourraient. Tout dans l'arène était empoisonné, à l'exception de l'eau de pluie et des provisions de la Corne d'Abondance.

Les 50ᵉ jeux ont été un événement particulièrement brutal et mémorable dans l'histoire de Panem. Organisés pour marquer le cinquantième anniversaire, ces Hunger Games avaient des règles spéciales pour accentuer la souffrance des districts et rappeler la domination du Capitole.

Comme pour La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, Lionsgate a d'ores et déjà acheté les droits de ce nouveau roman pour l'adapter au cinéma. Et on connaît déjà la date de sortie : le film sortira dans les salles obscures en novembre 2026. Le studio l'a officiellement annoncé sur ses réseaux sociaux :