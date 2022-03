Hunger Games a 10 ans : ces photos de tournage qui vous feront voir le film autrement

Voir aussi

Vincent Lacoste (De nos frères blessés) : "Fernand Iveton était un héros ordinaire, militant pour la liberté, et il est mort à cause de ça"

Alors qu'il vient d'être distingué aux César 2022 dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour "Illusions perdues", on le retrouve déjà sur grand écran dans "De nos frères blessés", où il incarne le militant anticolonialiste Fernand Iveton, guillotiné à 30 ans. Une histoire vraie et méconnue, et un rôle particulier que Vincent Lacoste nous a détaillés.