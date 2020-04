Hunger Games : c'est officiel, le préquel arrive bientôt au cinéma et il y a une très bonne nouvelle

La saga Hunger Games n'est pas terminée ! Le préquel basé sur le quatrième roman de la saga (prévu le 20 mai en librairie) arrive bientôt au cinéma. Découvrez les premières informations.

Bonne nouvelle pour les fans de la saga Hunger Games ! Après trois romans écrits par Suzanne Collins et surtout quatre films portés par Jennifer Lawrence qui ont rapporté près de trois milliards de dollars au box-office, le retour à Panem est imminent. Si l'arc narratif de Katniss Everdeen a bel et bien été bouclé au terme du dernier film, Hunger Games : La Révolte Partie 2 sorti en 2015, la saga nous entraînera dans le passé, sur les pas du Président Snow.

Hunger Games : on en sait plus sur le préquel

On savait déjà que le studio Lionsgate avait acquis les droits d'adaptation du préquel de la saga à paraître le 20 mai prochain en librairie intitulé La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur et toujours écrit par Suzanne Collins. Aujourd'hui, les choses sont passées à la vitesse supérieure puisque l'on apprend, via Variety, une très bonne nouvelle : Francis Lawrence, le réalisateur des trois derniers films de la saga, sera de retour derrière la caméra pour mettre en scène ce cinquième film. Au programme : un jeune Coriolanus Snow et bien sûr, les terribles Hunger Games. Voici ce que l'on trouve comme résumé du préquel sur le site de l'éditeur :

C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate.

Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine.

Dans l'arène, ce sera un combat à mort.

Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il à réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée d'avance ?

Si vous connaissez la saga, vous aurez compris que, contre toute attente, Snow a donc été le mentor d'une tribut du District 12, d'où est issue... Katniss. Il ne nous en fallait pas plus pour imaginer que Snow est donc lié, d'une manière ou d'une autre, au destin de Katniss et qu'il a même peut-être un lien de parenté avec elle. Cependant, étant donné que Katniss a été la seule gagnante des Hunger Games de son district, sauf révélation, la malheureuse tribut dont il est question dans le préquel n'a pas pu survivre aux jeux.

À l'heure actuelle, le film ne dispose pas de date de tournage ni de casting. Mais on reste à l'affût !