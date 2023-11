Hunger Games : cette erreur que Francis Lawrence voulait absolument éviter avec le préquel

Francis Lawrence nous a révélé l'erreur qu'il ne voulait pas reproduire avec le cinquième film Hunger Games "La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur" qui se déroule 64 ans avant les événements de la saga originale.

La Ballade du Serpent et de l'Oiseau chanteur : retour vers le passé des Hunger Games

Après huit ans d'absence, la saga Hunger Games est enfin de retour au cinéma. Pas pour raconter la suite des aventures de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), qui coule des jours paisibles avec Peeta, mais pour un préquel, se déroulant 64 ans avant sa rébellion. Baptisé La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur, ce nouveau film est basé sur le dernier roman en date de l'auteure de la saga, Suzanne Collins, paru en 2020.

L'intrigue se déroule au moment des dixièmes jeux de la faim organisés par le Capitole pour rappeler aux Districts leur défaite lors de leur première insurrection, période de guerre civile connue sous le nom des "jours sombres". Coriolanus Snow (Tom Blyth), le futur président tyrannique de Panem, alors âgé de 18 ans, est choisi comme mentor pour s'occuper de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), la jeune fille choisie pour représenter le District 12 lors des jeux. Si cette dernière sort gagnante de cette dixième édition des Hunger Games, Snow obtiendra une bourse pour l'université, une chance unique de redorer le blason de sa famille.

Le film mis en scène par Francis Lawrence (déjà aux manettes des trois derniers films de la saga originale) suit donc les débuts de Coriolanus Snow, avant qu'il ne devienne le tyran que l'on connaît, et met en avant les mécanismes qui ont fait de lui cet être impitoyable et froid, tout en montrant à l'écran à quoi ressemblaient les jeux, bien avant qu'ils ne deviennent populaires.

Cette erreur que Francis Lawrence ne voulait pas reproduire

Ce cinquième film Hunger Games a la particularité de contenir plusieurs chapitres très différents, dont un dernier au rythme bien plus lent, qui dénote de la frénésie de l'arène. Cependant, cette dernière partie revêt une importance particulière puisqu'elle met en lumière la bascule dans la tête de Coriolanus Snow. En effet, on assiste à la naissance du grand antagoniste de la saga, en découvrant quels mécanismes ont précipité sa soif de revanche et de pouvoir.

Alors qu'aujourd'hui, les adaptations de romans, à destination d'un public jeune, sont très souvent divisés en plusieurs films (et que ça a déjà été le cas avec le dernier roman Hunger Games), ça n'est pas le cas pour La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur, qui contient plusieurs intrigues, dans l'intrigue (ce qui justifie sa durée record de près de 160 minutes).

Francis Lawrence a déclaré à notre micro qu'il était important pour lui de ne pas diviser ce roman en deux films, et qu'il regrettait d'avoir fait cette erreur pour le troisième tome de la saga originale, La Révolte :