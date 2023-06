Hunger Games : Jennifer Lawrence de retour en Katniss ? Elle dit oui !

Alors que Hunger Games 5 est attendu en novembre 2023, Jennifer Lawrence a fait savoir qu'elle reviendrait avec joie dans la saga pour rejouer Katniss Everdeen. Une déclaration qui ravit les fans de la saga.

Hunger Games : où en est la saga ?

La saga cinématographique Hunger Games débutée en 2012 est basée sur les romans de Suzanne Collins. Elle se déroule dans un univers dystopique, au sein duquel règne une dictature qui organise chaque année les terribles jeux de la faim : dans une arène, 24 tributs issus des douze districts de Panem, un garçon et une fille, sont sélectionnés pour se battre jusqu'à la mort dans une arène télévisée.

La saga s'intéresse tout particulièrement au destin de Katniss Everdeen, une jeune fille courageuse et déterminée, vivant dans le district le plus pauvre de Panem. Lorsque sa jeune sœur est choisie pour participer aux Hunger Games, Katniss se porte volontaire à sa place, lançant ainsi une révolution contre le Capitole. Elle devient le symbole de l'espoir pour les opprimés, une force rebelle qui défie l'autorité et inspire les autres à se battre pour la liberté. Dans les quatre films que comptent la saga, Katniss Everdeen est interprétée par Jennifer Lawrence, devenue une immense star grâce à ce rôle.

Katniss (Jennifer Lawrence) - Hunger Games 4 © Lionsgate

Huit ans après avoir assisté à la victoire de Katniss sur le Capitole, nous nous apprêtons à retrouver Panem dans un cinquième film (attendu en novembre) : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, basé sur le roman éponyme de Suzanne Collins paru en 2020. Il s'agit d'un préquel se déroulant soixante ans avant le premier film. Katniss n'est donc pas présente. Ou en tout cas pas encore.

Jennifer Lawrence : sa déclaration qui ravit les fans d'Hunger Games

Actuellement en pleine promotion de son nouveau film, la comédie Le Challenge, Jennifer Lawrence a été interrogée sur la saga Hunger Games par Variety. Et à la question, "est-ce que vous aimeriez revenir jouer Katniss Everdeen ?" la réponse ne s'est pas fait attendre :

Oh mon dieu ! Totalement ! Si Katniss pouvait revenir dans ma vie, je serais pour à 100% !

a déclaré Jennifer Lawrence.

Évidemment, à l'heure actuelle, aucun autre film Hunger Games avec Katniss Everdeen est en développement. Cependant, la saga étant l'une des plus lucratives du cinéma (trois milliards de dollars au box-office), tout reste possible à Hollywood. Il faudrait néanmoins que Suzanne Collins écrive une nouvelle histoire mettant en scène Katniss Everdeen des années après (sans prendre forcément en compte l'épilogue du dernier film...)