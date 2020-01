Hunger Games : on sait qui sera la star du préquel

Vous avez aimé ? Partagez :

Hunger Games, la saga littéraire pour adolescents, reviendra bientôt pour un préquel, en roman d’abord au mois de mai prochain toujours écrit par Suzanne Collins, puis en film, puisque Lionsgate a déjà acheté les droits d’adaptation. Un tout premier extrait du futur roman a été dévoilé aujourd’hui, et nous permet de découvrir les premiers détails de l’histoire, dont le nouveau héros. Et c’est très surprenant.

Entre les romans publiés entre 2008 et 2019, et les films sortis entre 2012 et 2015, la saga dystopique young adult Hunger Games a été très présente dans nos vies. Les aventures de la rebelle Katniss Everdeen (interprétée par Jennifer Lawrence dans les films) ont été très suivies à travers le monde, et les films ont rapporté à eux-seuls la bagatelle de près de trois milliards de dollars. Une véritable mine d’or pour les studios Lionsgate qui se sont empressés d’acquérir les droits de l’adaptation cinématographique du prochain roman de l’auteure de la saga Suzanne Collins, qui n’est autre qu’un préquel d’Hunger Games.

Snow : d’ennemi à héros ?

Annoncé en juin dernier, ce nouveau chapitre de la saga baptisé The Ballad of Songbirds and Snakes, sortira le 19 mai prochain aux États-Unis, et se déroulera plusieurs années avant la naissance de Katniss Everdeen. En exclusivité, Entertainment Weekly a dévoilé un tout premier extrait du roman, et avec lui le nouveau héros de la saga : Coriolanus Snow.

Plus connu sous le nom du Président Snow, ce dernier est connu dans les romans et les films (où il est interprété par Donald Sutherland) comme le tyrannique président de Panem, contre lequel lutte Katniss Everdeen et ses alliés. Mais le préquel va nous le présenter sous un tout nouvel angle.

Dans l’extrait du roman dévoilé par EW, nous découvrons que ce préquel se situera pendant l’adolescence de Snow, et ces premières lignes le décrivent comme un être gentil, charmant, en quête de réussite.

En effet, dans cet extrait, Coriolanus Snow est encore étudiant à l’Academy, et espère être choisi comme Mentor pour les prochains Hunger Games, ce qui lui permettrait de décrocher une bourse pour aller étudier à l’Université. Visiblement, il n’est pas riche, et use de son charme pour gravir les échelons. Si nous pensions, lorsque le préquel a été annoncé, que nous pourrions assister à la création des premiers Hunger Games, il n’en est rien, le roman se situera deux ans après leurs créations. L’extrait fait en revanche référence au créateur, un certain Dean Casca Highbottom, qui devrait avoir un rôle central dans le préquel.

On apprend également que c’est lui qui choisira les mentors pour la première fois, et que la compétition fera rage entre les candidats pour s’occuper des meilleurs tributs. À la fin de l’extrait un rebondissement a lieu : Coriolanus Snow est choisi pour s’occuper du tribut du District 12, une fille. Il s’agit du même district que celui de Katniss Everdeen dans la saga. En extrapolant un peu, on peut aisément imaginer une romance interdite entre Snow et cette fille, issue du même district que sa future ennemie.

Espérons seulement que l’auteure n’a pas poussé le bouchon trop loin au point de prêter à Snow et Katniss une relation familiale (après tout on ne connaît pas les ancêtres de cette dernière).

Nous en aurons le coeur net dès la sortie du roman de Suzanne Collins en mai prochain.