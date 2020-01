Hurlements : un remake réalisé par Andy Muschietti pour Netflix

Vous avez aimé ? Partagez :

L’un des plus célèbres films sur les loups-garous, qui a accouché d’une saga s’étendant sur huit épisodes, « Hurlements », va passer par l’inévitable case remake. On verrait la nouvelle d’un mauvais oeil si Andy Muschietti n’avait pas été nommé à la réalisation.

Le cinéma de genre a connu une période fructueuse dans les années 80. Cette décennie aura vu naître de sacrés titres, dont certains sont devenus cultes. Parmi eux, Hurlements, réalisation de Joe Dante. Dans sa première partie, rien ne nous prépare vraiment à ce qu’on se retrouve devant un film avec des loups-garous.

Le scénario s’attarde sur Karen White, une journaliste de LA qui est menacée par un tueur. Lors de sa rencontre avec celui-ci, qui doit être un piège, la situation tourne très mal et elle en ressort avec des séquelles psychologiques. L’homme est abattu mais, elle, est perturbée. Pour se reconstruire, un psychologue lui propose de venir dans son camp qu’il nomme La Colonie. Là-bas, avec son compagnon et d’autres malades, elle doit retrouver une vie normale. Mais la thérapie va se transformer en cauchemar encore plus terrifiant quand elle va comprendre qu’elle est entourée de loups-garous s’étant réunis sous la forme d’une secte. Avec le recul, Hurlements n’est pas aussi bon qu’on le pense. Sa construction est assez intéressante mais le développement manque de consistance. On en retiendra quand même la dernière demi-heure, des effets visuels très efficaces (les transformations fonctionnent encore de nos jours) et l’utilisation de la figure du loup-garou.

Netflix s’attaque à Hurlements avec Andy Muschietti

Sept autre épisodes ont vu le jour, dont le dernier au début des années 2010. Plutôt que de continuer dans cette voie vouée à l’échec, un remake est actuellement en préparation chez Netflix. Bonne nouvelle, That Hashtag Show révèle qu’Andy Muschietti sera aux commandes du projet. Le réalisateur a largement fait ses preuves dans le genre avec son inaugural Mama et les deux opus de Ça. Le Hurlements de Joe Dante s’inspirait du roman éponyme de Gary Bradner, avec quelques différences entre les deux histoires – malgré le fait que la base soit identique. Aucune information n’est connue sur comment le film va traiter l’histoire, ni sur le casting. On ne sait pas quand Muschietti va réaliser ce remake, sachant qu’il est engagé aussi pour diriger The Flash, dont la sortie est attendue pour juillet 2022. Il y a fort à parier qu’il tourne pour Netflix avant de s’occuper de l’arlésienne de DC.