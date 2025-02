Hurry Up Tomorrow : une bande-annonce étrange pour le film de The Weeknd

Après avoir récemment dévoilé son nouvel album intitulé "Hurry Up Tomorrow", The Weeknd sera bientôt de retour à l’écran dans un film du même nom. Celui-ci vient de dévoiler sa première bande-annonce.

Hurry Up Tomorrow, le nouveau film intrigant de The Weeknd

Chanteur à succès, Abel Tesfaye, alias The Weeknd, a également débuté une carrière d’acteur il y a quelques années. En 2022, il tenait l’un des rôles principaux d’une série qui a beaucoup fait parler : The Idol. Il y incarnait un gourou qui manipule une jeune pop star jouée par Lily-Rose Depp. Deux ans plus tard, le chanteur canadien s’apprête cette fois à revenir dans un long-métrage, intitulé Hurry Up Tomorrow.

Décrit comme un thriller psychologique, Hurry Up Tomorrow est un film peu ordinaire. Car il est lié à l’album du même nom de The Weeknd, sorti le 31 janvier dernier. Abel Tesfaye y tient le rôle principal. Il y joue un musicien insomniaque dont la rencontre avec une mystérieuse jeune femme l’embarque dans un périple le poussant à remettre en question tout ce qu’il croit savoir sur lui-même.

Abel Tesfaye face à Jenna Ortega et Barry Keoghan dans des images envoûtantes

Hurry Up Tomorrow vient de s’offrir une première bande-annonce étrange, qui nous plonge dans ce qui ressemble à un trip hallucinogène vécu par le principal protagoniste du film. Des images envoûtantes qui teasent notamment la relation troublante entre le personnage principal et la jeune femme qu’il rencontre.

Comme le montrent ces images, Abel Tesfaye donne la réplique à deux des acteurs les plus en vue du moment dans son nouveau film. Car Jenna Ortega incarne la jeune femme qui bouleverse sa vie lorsqu’il la rencontre. Et Barry Keoghan joue lui aussi l’un des rôles majeurs du long-métrage.

Quid de sa sortie en France ?

En plus d’en être la star, Abel Tesfaye a co-écrit le scénario de Hurry Up Tomorrow. Pour cela, il s’est entouré de Reza Fahim, avec qui il avait déjà co-créé The Idol, et de Trey Edward Shults. Ce dernier a aussi réalisé le long-métrage, après avoir entre autres dirigé It Comes at Night et Waves.

Hurry Up Tomorrow sortira dans les salles nord-américaines le 16 mai 2025. En France, il n’a pas encore de date de sortie. Espérons qu’un distributeur nous le propose en salles aux alentours de la même date.