Hyper tension : retour sur le tournage embarrassant de la scène de sexe en extérieur

Révélé par Guy Ritchie (Arnaques, crimes et botanique, Snatch) et le rôle de Frank Martin dans Le Transporteur, Jason Statham est en train de s'imposer comme une star de l'action lorsqu'il tourne Hyper tension, sorti en 2007.

Avec ce film déjanté, les réalisateurs Mark Neveldine et Brian Taylor (Ultimate Game, Ghost Rider : L'Esprit de vengeance) lui confient un rôle survolté et hilarant. Celui de Chev Chelios, un tueur à gages installé à Los Angeles. En se réveillant vaseux un matin pas comme les autres, il découvre que son ennemi Ricky Verona (Jose Pablo Cantillo) l'a empoisonné.

Pour éviter l'arrêt cardiaque, Chelios doit maintenir son taux d'adrénaline au plus haut. Parcourant les rues de la ville dans l'espoir de retrouver Verona et de pouvoir s'administrer l'antidote, l'assassin multiplie les activités risquées pour se stimuler.

Amy Smart, Dwight Yoakam, Efren Ramirez et Edi Gathegi complètent la distribution de ce film d'action hallucinant, dans lequel Jason Statham court dans tous les sens, se redonne de l'énergie à coups de défibrillateur, provoque une gigantesque embrouille avec un gang et se drogue pour éviter de piquer un somme.

Parmi les autres programmes peu orthodoxes dans lesquels Chev Chelios se lance pour stimuler son rythme cardiaque figurent également des ébats en public. Après avoir retrouvé sa petite amie Eve (Amy Smart), le tueur s'accorde une pause romantique en plein air, dans Chinatown.

Les badauds n'hésitent alors pas à encourager les deux tourtereaux au cours de ce passage mémorable, particulièrement embarrassant à tourner pour les comédiens. Interrogé par IGN, Jason Statham se souvient :

Pour autant, l'acteur n'a pas hésité à suivre le délire des deux cinéastes :

J'ai en quelque sorte suivi Bryan (Taylor) et Mark (Neveldine), qui étaient beaucoup plus fous que moi. On ne peut pas dire non à ces gars parce qu'ils sont tellement enthousiastes. Ils ont une capacité à vous attirer dans leur univers fou.