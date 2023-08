Hypnotic : c'est quoi ce thriller de Robert Rodriguez avec Ben Affleck et William Fichtner ?

Ben Affleck cherche à débusquer un redoutable médium incarné par William Fichtner dans "Hypnotic". Un long-métrage avec lequel le réalisateur Robert Rodriguez s’amuse à passer d’un genre à l’autre, du thriller hitchcockien au western.

Hypnotic : Ben Affleck traque un puissant médium

Danny Rourke (Ben Affleck) est un flic hanté par la disparition de sa fille. Alors qu’il enquête sur une série d’importants braquages, il comprend que ceux-ci ont été commis par un dénommé Dellrayne (William Fichtner), un puissant médium capable de prendre le contrôle de n’importe quel esprit, utilisant ainsi d’honnêtes citoyens comme des marionnettes pour récupérer ses butins.

Dellrayne (William Fichtner) - Hypnotic ©SND

Les crimes de Dellrayne sont en réalité un moyen pour lui de se rapprocher de Danny. Lorsque ce dernier comprend que le voleur hors pair est lié à l’enlèvement de sa fille, il fait tout pour le retrouver. Mais il s’aperçoit très vite qu’il est manipulé et que la réalité n’est peut-être qu’une illusion. Alors que son ennemi essaie de le contrôler, le policier peut compter sur le soutien de Diana Cruz (Alice Braga), médium qui a conscience du pouvoir dévastateur de Dellrayne.

Un thriller hitchcockien façon Robert Rodriguez

Après le mastodonte Alita : Battle Angel, la comédie super-héroïque C’est nous les héros ou encore la série Le Livre de Boba Fett, Robert Rodriguez revient à un projet plus dépouillé avec Hypnotic. Le réalisateur s’aventure du côté du thriller hitchcockien, profitant des dons de l’antagoniste incarné par William Fichtner pour manipuler le spectateur.

Hypnotic ©SND

Rien n’est fiable dans Hypnotic et l’enquête du héros faillible interprété par Ben Affleck devient ainsi celle du public, qui essaie de trouver les solutions des énigmes d’un film aux multiples twists. Après Sin City, son adaptation de la célèbre bande dessinée coréalisée avec Frank Miller, Robert Rodriguez s’amuse également à nouveau avec les codes du film noir, reprenant certains archétypes comme le détective solitaire meurtri et dépassé par l’affaire sur laquelle il travaille.

Enfin, dans son dernier acte, il met en scène une fusillade à travers laquelle il rappelle son amour pour le western après El Mariachi, Une nuit en enfer et Desperado. Un condensé de son cinéma qui lui permet de revenir à un projet plus modeste sur lequel il planche depuis plus de dix ans, mais qu’il avait dû mettre en pause en raison de la production d’Alita : Battle Angel.

Hypnotic est à découvrir au cinéma dès le 23 août 2023. Le film a été présenté en Séance de Minuit au 76e Festival de Cannes.