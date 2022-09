I Came By : c'est quoi ce thriller Netflix avec Hugh Bonneville et George MacKay ?

Dans "I Came By", Hugh Bonneville incarne un juge britannique renommé qui cache un terrible secret dans sa cave. Un thriller particulièrement sombre signé Babak Anvari, réalisateur de "Wounds" et "Under the Shadow".

I Came By : une effraction qui vire au drame

I Came By, c'est la signature que laissent les graffeurs Jay (Percelle Ascott) et Toby (George MacKay) dans les luxueuses demeures où ils s'introduisent afin de rappeler que personne n'est en sécurité, pas même les personnes socialement élevées. Des larcins que Jay veut arrêter, voulant se consacrer à la famille qu'il est en train de fonder avec Naz (Varada Sethu).

Lorsqu'il parle à Toby de la maison du juge renommé Hector Blake (Hugh Bonneville), son partenaire essaie de le convaincre de s'y rendre avec lui. Jay refuse et Toby commet l'effraction seul. Une fois à l'intérieur de la propriété, il fait une terrible découverte. Les jours passent et le jeune homme ne donne plus aucun signe de sa vie. Sa mère Lizzie (Kelly Macdonald) et Jay se lancent à sa recherche...

Hector Blake (Hugh Bonneville) - I Came By ©Netflix

Après s'être essayé à l'horreur avec Under the Shadow et Wounds, Babak Anvari réalise un thriller sombre et violent avec I Came By. Un long-métrage au cours duquel il parvient à déjouer les attentes du spectateur à plusieurs reprises, opérant des retournements de situation brutaux et n'hésitant pas à sacrifier certains personnages centraux pour se focaliser sur d'autres. Malgré une esthétique totalement anecdotique et des ellipses très mal amenées, le film offre de jolis moments de tension et fait preuve d'une véritable cruauté.

Habitué aux personnages plein de bonhomie (Paddington, Monuments Men, Downtown Abbey), Hugh Bonneville trouve un rôle de sadique inédit. Un individu horrible réfugié derrière son titre ainsi que sa bienveillance et ses sourires de surface, qui rappelle d'autres crapules douées pour se faire passer pour des êtres bons sous tous rapports.

Pour d'autres tueurs aimables et propres sur eux

La palme du meurtrier capable de commettre des atrocités tout en conservant son masque de sucre d'orge revient à Richard Attenborough dans l'excellent L'Étrangleur de Rillington Place, sommet de malaise mis en scène par Richard Fleischer. L'acteur prête ses traits à John Christie, tueur en série ayant existé et qui se faisait passer pour un médecin afin d'attirer ses victimes. Son regard pendant ses assassinats, filmés dans le silence et à travers des plans rapprochés dans des pièces miteuses et exiguës, sont absolument terrifiants.

Dans Arlington Road de Mark Pellington, Jeff Bridges sombre dans la paranoïa, convaincu que ses adorables voisins incarnés par Tim Robbins et Joan Cusack préparent une attaque terroriste. De son côté, Shia LaBeouf a lui aussi un très mauvais pressentiment sur David Morse, qui réside dans la maison d'à côté, dans Paranoïak, relecture moderne de Fenêtre sur cour.

Dans Misery, la terrifiante Annie Wilkes (Kathy Bates) met du temps à révéler sa véritable nature à l'écrivain Paul Sheldon (James Caan), qu'elle recueille chez lui après un accident de voiture. Plus récemment, dans l'efficace Midnight Silence, un tueur (Wi Ha-joon) traque une mère (Kil Hae-yeon) et sa fille (Jin Ki-joo) sourdes-muettes dans les rues de Séoul la nuit, réussissant toujours à échapper à la police avec son air de gendre idéal.

I Came By est disponible sur Netflix.