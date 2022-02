I Love America : Sophie Marceau retrouve la réalisatrice de LOL dans le premier trailer

Jamais deux sans trois ! Lisa Azuelos et Sophie Marceau s'offrent une troisième aventure commune avec "I Love America", une comédie romantique située aux États-Unis qui arrive sur Amazon Prime Video le 11 mars. Découvrez la première bande-annonce.

I Love America : Sophie Marceau file aux USA pour trouver l'amour

Il y a 13 ans sortait dans nos salles LOL (Laughing Out Loud), qui est devenu un film générationnel pour une partie du public. Cette première collaboration entre la réalisatrice Lisa Azuelos et l'actrice Sophie Marceau a débouché sur une seconde, avec Une rencontre. Les deux femmes ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin et ont depuis tourné I Love America.

La célèbre actrice, révélée dans La Boum en 1980, incarne ici Lisa, une mère célibataire qui ne trouve pas l'homme de sa vie. Pour rompre sa série d'échecs sentimentaux, elle prend une décision drastique : changer de pays. Elle quitte donc Paris et s'envole vers Los Angeles. Une ville qui fait rêver et où elle espère dénicher celui qu'il lui faut. C'est donc aux États-Unis, où elle retrouve son ami Luka, qu'elle enchaîne les rendez-vous, sans grand succès. Petit à petit, elle comprend que le problème pourrait venir d'elle et de sa relation avec sa mère. Avant de se concentrer pleinement sur son avenir sentimental, Lisa n'a d'autre choix que de renouer avec celle qui l'a mise au monde.

I Love America ©Amazon Prime Video

Un récit basé sur le vécu de Lisa Azuelos

Lisa Azuelos s'est inspirée de sa propre expérience avec sa mère pour pondre ce scénario. Encore une fois, la réalisatrice va puiser dans sa vie pour alimenter son travail cinématographique. En ressort ce qui s'apparente à une comédie romantique assez classique, avec des bons sentiments, de l'humour et une héroïne qui se veut attachante. Le long-métrage sera à découvrir le 11 mars prochain sur la plateforme Amazon Prime Video.

Le service vient de dévoiler la première bande-annonce d'I Love America qui tourne grandement autour de Sophie Marceau. Ces images n'en montrent pas trop et ne grillent pas les potentiels gags, avec un petit côté carte postale dans l'utilisation de Los Angeles. Hormis un date improbable sur fond de nudité, le potentiel comique de l'entreprise reste peu perceptible. Pour le reste, on aperçoit un film qui s'inscrit dans notre époque, avec les applications de rencontres et tout ce qui rend complexe la recherche de l'amour.