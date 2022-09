I Wanna Dance With Somebody : le biopic sur Whitney Houston se dévoile

Naomi Ackie est Whitney Houston dans "I Wanna Dance With Somebody", le biopic sur la célèbre chanteuse. Le film se dévoile avec une première bande-annonce.

Whitney Houston, une artiste inoubliable

Whitney Houston aura été une des chanteuses les plus importantes de sa génération. Révélée par l'important producteur Clive Davis, elle aura su toucher un public large. Sa carrière a évidemment été marquée par sa performance dans le film Bodyguard avec Kevin Costner, dans lequel elle incarne justement une célèbre chanteuse.

Kevin Costner et Whitney Houston - Bodyguard ©Warner Bros.

Sa vie avait déjà été racontée dans l'excellent documentaire Whitney de Kevin Macdonald (voir notre critique), mais on attendait toujours un biopic digne de ce nom pour lui rendre hommage. C'est désormais chose faite avec I Wanna Dance With Somebody de Kasi Lemmons. Le film reprend pour son titre l'un des premiers succès de Whitney Houston. Et c'est avec cette chanson en fond sonore qu'on découvre la bande-annonce du long-métrage (en une d'article).

Une bande-annonce classique pour I Wanna Dance With Somebody

Comme on peut le voir sur ces images, I Wanna Dance With Somebody devrait être un biopic assez classique en revenant sur les moments importants de sa carrière. Sa rencontre avec Clive Davis (incarné par Stanley Tucci, méconnaissable), ses premiers succès mais également les critiques à son égard. En effet, pour certains, sa musique n'était "pas assez noire". L'artiste avait notamment été appelée Whitney “Whitey” Houston (la blanche Whitney Houston) par le révérend Al Sharpton et huée lors des Soul Train Awards en 1989.

Whitney Houston (Naomi Ackie) - I Wanna Dance With Somebody ©Sony Pictures

Pour le moment, cette bande-annonce reste plutôt soft et ne montre pas la partie plus sombre de Whitney Houston (avec son mari Bobby Brown). Surtout, on espère que le film utilisera la chanteuse pour dire quelque chose de l'Amérique de l'époque et toutes ses problématiques - ce que montrait très bien le documentaire de Kevin Macdonald. Reste que la performance de Naomi Ackie, qui incarne l'artiste, semble de bonne facture. On verra si le résultat final sera à la hauteur. Pour s'en assurer, rendez-vous dans les salles le 21 décembre 2022.