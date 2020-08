I Wanna Dance With Somebody : le biopic sur Whitney Houston se précise

Après le très bon documentaire "Whitney" signé Kevin Macdonald, Whitney Houston va enfin avoir droit à son biopic avec "I Wanna Dance With Somebody". Le film a déjà un scénariste et une réalisatrice, et devrait sortir fin 2022 au cinéma.

Whitney Houston : destin tragique d'une icône musicale

Révélée par Clives Davis, Whitney Houston était une icône de la musique. Atteignant les sommets dans les années 1980 avec notamment son tube I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), on se souvient d'elle également pour le film Bodyguard (1992) dans lequel elle joue presque son propre rôle. Dedans, elle interprète Rachel Marron, une star de la chanson que Frank Farmer (Kevin Costner) est chargé de protéger. Le film a été un immense succès tout comme la bande originale marquée par le célèbre morceau de Withney Houston, I Will Always Love You. Malheureusement les années qui ont suivi ont été plus difficiles pour la chanteuse.

Problèmes de drogue, d'argent, et dans une relation violente avec son mari Bobby Brown, elle fait souvent la une des tabloïds. Elle apparaît également très amaigri et livre des performances musicales catastrophiques. Et en dépit d'un retour annoncé et espéré par les fans, le 11 février 2012, elle est retrouvée morte dans la baignoire d'un hôtel de Beverly Hills. Un destin tragique qui sera prochainement mis en scène avec un biopic sur la chanteuse.

Après le documentaire, un biopic pour Whitney Houston

Titré I Wanna Dance With Somebody, le film produit par Sony devrait sortir en fin d'année 2022 d'après Deadline. Le média américain annonce la participation au projet de l'immense producteur de musique Clive Davis, tandis que Stella Meghie aurait été engagée pour réaliser le film. Cette dernière a, jusqu'à présent, surtout tourné des comédies romantiques avec Everything, Everything et The Photograph. Le choix reste intéressant bien qu'on espère que cela ne débouchera pas à un film trop classique - ce qui est parfois le cas avec le genre du biopic. Ecrit par Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody), le film n'a pas encore trouvé l'actrice qui incarnera Withney Houston.

Outre ce biopic à venir, la vie de Whitney Houston a déjà fait l'objet de plusieurs documentaires, dont l'excellent Whitney de Kevin Macdonald.